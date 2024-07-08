江蘇知名汽車經銷商森風突暴雷　代理25車企、超60家4S店相繼倒閉

江蘇鹽城知名汽車經銷商森風集團有限公司驚傳爆雷，老闆沈峰在本月7日晚上跑路，目前已經失去聯繫。據知情人士透露，森風集團資金鏈斷裂，已拖欠員工超過4個月的工資和社保，累計金額達數千萬元人民幣，其跑路之後所造成的衝擊不容忽視。



綜合《快科技》、《電動知家》等內媒報道，江蘇鹽城市最大的汽車經銷商森風集團有限公司近期遭遇重大財務危機，集團老闆沈峰已失去聯繫。報道稱，目前集團資產均已被抵押，且公司將客戶辦理的「售後儲值費用」挪作他用，此前為緩解現金流壓力，森風集團甚至曾向員工進行公開融資。

江蘇鹽城市最大的汽車經銷商森風集團有限公司近期遭遇重大財務危機，集團老闆沈峰已失去聯繫。（電動知家公眾號）

據悉，森風集團成立於2003年，至今已有21年歷史。森風集團曾擁有超過60家4S店，代理超過25個汽車品牌，經營包括奧迪、平治、林肯、瑪莎拉蒂、凱迪拉克、標域、雪佛蘭、北京現代、進口大眾、一汽大眾、上汽大眾、福特、標緻、英菲尼迪、雷諾、哪吒、零跑、小鵬、問界、蔚來等25個國際品牌。同時，其旗下的森風國際汽車城也曾是華東地區個人投資規模最大的汽車商貿集中區。

江蘇知名汽車經銷商森風突暴雷，4S店相繼倒閉，多名車主表示拿不到車。（微博）

「森風集團有限公司在傳出老闆跑路之前，其銷售人員還在賣力向客戶推薦汽車，沒想到公司這麼快就陷入倒閉風波」，《電動知家》報道指出，森風集團的跑路並不是突發事件，而是早有預兆。有知情人士透露，森風集團有限公司的資金流問題非常嚴重，大約有超過4個月工資和社保沒能按時支付，累計拖欠薪資和社保數千萬元人民幣。截止到目前，森風集團有限公司旗下資產均已處於抵押狀態。

然而，隨著集團財務問題的爆發，森風集團的經營狀況急轉直下，導致超60家4S店相繼倒閉。目前，森風集團暫未對此事作出回應，更多消息，我們將持續跟進。