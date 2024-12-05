深圳地盤坍塌｜黃坤明赴現場調度指揮　應急管理部派工作組前往

《新華社》消息，12月4日23時許，廣東深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場突發地面坍塌，截至5日10時，13名作業人員仍失聯。目前，當地消防救援隊伍48車198人在現場參與救援處置。



深圳地盤坍塌。（央視新聞）

深圳地盤坍塌。（央視新聞）

此前報道，深圳寶安區應急管理局於今日（5日）清晨公布，位於深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場，於昨晚（4日）深夜11時許突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。

深江鐵路施工現場許突發地面坍塌。（網上圖片）

深江鐵路正線全長116公里。（深圳新聞網）

接報後，應急管理部部長王祥喜立即作出部署，在指揮大廳視頻連線廣東省應急管理廳、消防救援總隊和事故現場，調度指導救援處置，要求全力搜救失聯人員，科學開展施救，嚴防次生事故發生，派出宋元明副部長帶隊的工作組趕赴現場指導救援處置。部領導宋元明、王道席和周天參加視頻調度。

目前，當地消防救援隊伍48車198人在現場參與救援處置。

深江鐵路施工現場許突發地面坍塌。（網上圖片）

《南方都市報》消息，省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中在接報後第一時間作出指示批示，安排部署救援處置工作，並於5日一早趕赴事發現場開展應急調度指揮，省委副書記、深圳市委書記孟凡利參加處置工作。

黃坤明強調要始終堅持人民至上、生命至上，進一步加強組織領導，強化力量統籌，搶抓搜救重要時間窗口，調集最強最優力量，爭分奪秒搜救失聯人員，周密做好危險區域警戒、風險排查、交通疏導等各環節工作，確保現場救援和處置安全、有序、高效。