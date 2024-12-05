深江鐵路深圳地盤地面坍塌　13名工人失聯　附近居民疏散

深圳寶安區應急管理局於今日（5日）清晨公布，位於深圳市寶安區航城街道洲石路的深江鐵路5標段施工現場，於昨晚（4日）深夜11時許突發地面坍塌，接施工單位報告，13名現場作業人員失聯。事故發生後，當地開展救援處置工作。目前，附近居民已疏散，現場周邊路段已進行臨時交通管制，有關事故處置工作和事故原因調查正在進行。



深江鐵路正線全長116公里。（深圳新聞網）

事故發生後，省、市領導第一時間趕赴現場，市、區立即組織項目建設單位廈深鐵路廣東公司、施工單位中鐵四局、監理單位北京現代通號工程咨詢有限公司，以及應急、交警、交通等相關單位全力開展救援處置工作。

今日（5日）清晨5時許，深圳市公安局交通警察局發出通告，指搶險期間臨時封閉部分道路，呼籲車輛駕駛人及行人在上述時間內經過上述路段時，留意導航提示，按照交通管制設施的指示通行，服從交通警察指揮。通告自發布之時生效，結束時間另行通告。