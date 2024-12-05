米蘭華人商舖起火致3死　意警方逮捕3疑犯含2華人　兼涉毒品犯罪

今年9月，意大利米蘭一家商舖起火導致3名中國人死亡，其中包括一對年僅18歲和17歲的姐弟。

內媒引述意大利安莎通訊社ANSA報道稱，意大利米蘭當地警方於12月3日因故意殺人、縱火和敲詐勒索未遂罪逮捕了3名男子，分別是1名北非裔荷蘭人和2名華人。



9月12日，意大利米蘭坎托尼大街（ via Ermenegildo Cantoni ）一家華商傢私店舖發生火災。火災遇難者中有2人是姐弟，為店舖業主親戚，剛從溫州抵達意大利；另一人是來自江蘇的24歲男留學生，是該公司的一名設計師。事發時3人在店舖內休息，發現起火後躲在浴室內，試圖逃避火焰和濃煙，但最終因吸入過量煙霧窒息身亡。

意大利米蘭商舖失火，3名中國人喪生。（央視新聞）

起火地點是一家由浙江人開的家俬店舖。（南方都市報）

據報道，被指控的縱火者是一名北非裔荷蘭人瓦什·拉魯（Washi Laroo），他在荷蘭被警察抓獲。其余兩名被捕者是華人：涉嫌指使他人犯罪的34歲男子姚毅傑（Yijie Yao，音譯）、涉嫌協助犯罪的40歲男子周兵（Bing Zhou，音譯）。

據透露，這起縱火案的動機是商鋪的所有者欠了其中一名男子姚毅傑四萬歐元的欠款，是商鋪店主翻修烏迪內斯Udinese一棟建築時所借。警方搜尋了姚毅傑和周兵的住所，發現這兩人還涉及一些毒品相關的犯罪。

縱火者是一名北非裔荷蘭人瓦什·拉魯（Washi Laroo）。

媒體報道，9月11日和9月12日，商店店主的父母收到了嫌疑人的威脅，隨後商店被故意縱火。由於該店舖被用作傢私展廳，因此沒有安全出口，直接導致了三名受害者的死亡。根據意大利刑罰，如果嫌疑人被確認「以謀殺為目的實施危害公眾的行為」，並「導致多人死亡」的話，可判處終身監禁。

據警方介紹，火災發生前兩天，瓦什·拉魯從荷蘭飛抵意大利米蘭。案發當夜，瓦什·拉魯按照指示潛入華商店舖並爬上二樓縱火，接著從後門逃離。﻿調查人員還指出，火災發生後，瓦什·拉魯與另一名犯罪嫌疑人的通話更關心的是如何處理毒品問題，而完全無視其縱火的後果和對受害者家庭造成的痛苦。

火災發生後，中國駐米蘭總領館啟動領保應急機制，緊急約見米蘭憲兵隊負責人了解案情，敦促意方高度重視，盡快查明失火原因。