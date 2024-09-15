意大利米蘭商舖起火致3死　溫州18歲姐弟、24歲留學生曾浴室躲避

據此前報道，意大利當地時間9月12日，米蘭一家店舖火災致3名中國人遇難，該商舖此前曾遭威脅信息，疑似火災是人為縱火。



9月14日，《南方都市報》報道稱，火災遇難者中有2人是姐弟，剛從中國溫州抵達意大利。火災時，3人曾躲在浴室里，試圖逃避火焰和濃煙，但最終因吸入過量煙霧導致窒息身亡。涉事店舖業主稱曾多次遭人勒索。



意大利華人街報道，遇難3人分別是，來自江蘇蘇州的24歲男留學生，是該公司的一名設計師；另外2人是來自浙江溫州的親姐弟，弟弟17歲，姐姐18歲，2人是涉事倉庫老闆娘表妹的孩子。他們的父親在十幾年前去世，母親獨自撫養他們，2人剛從中國到意大利僅3天，便遭遇不幸。

消防員在火災現場一樓的浴室內發現了3人的遺體。經初步判斷，他們生前躲避在浴室內，以此試圖逃避火焰和濃煙，但最終因吸入過量煙霧，導致窒息身亡。

意大利米蘭商舖失火，3名中國人喪生。（央視新聞）

據初步調查，火災發生於一家名爲「Wang Sas」的公司倉庫，該公司由浙江溫州籍華僑經營，主營裝修和家俬的生產與展示。倉庫前廳用於展示，後面則用於儲藏和加工產品。由於前廳有床，且其中一名死者身著浴衣，推斷起火前他們可能正在前廳睡覺。

倉庫老闆透露，火災發生前，他曾多次遭到外籍人士的勒索，已將相關嫌疑人的特征提供給警方。此外，現場發現汽油瓶，據初步了解，人為縱火可能性較大。目前，事故原因目前仍在調查中。

起火地點是一家由浙江人開的家俬店舖。（南方都市報）

事件發生後，中國駐米蘭總領事館啟動領保應急機制，緊急約見米蘭憲兵隊負責人了解案情，敦促意方高度重視，盡快查明失火原因。同時，領館第一時間聯繫遇難者家屬並表達慰問。