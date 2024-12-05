菲律賓4海警船、6公務船闖黃岩島領海　中國海警局：立即停止挑釁

周三（4日），菲律賓不顧勸阻派出4艘海警船、6艘公務船，以及多艘不明身份船隻企圖闖入黃岩島領海，12月5日，中國海警局新聞發言人就菲位南海多點侵權挑釁再次發表談話。



中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月4日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派出4艘海警船、6艘公務船，連同多艘不明身份船只侵闖中國黃巖島領海和南沙群島仙賓礁等附近海域。中國海警依據《中華人民共和國領海及毗連區法》、《中華人民共和國海警法》等，對菲船只採取必要管控措施，現場操作專業規範、正當合法。

▼中國海警局公布現場畫面顯示，12月4日上午7時3分，菲3003號公務船突然快速倒車，大角度轉向掉頭，蓄意衝撞中國海警3302艇。▼

12月4日上午7時3分，菲3003號公務船突然快速倒車，大角度轉向掉頭，蓄意衝撞中國海警3302艇。

12月4日上午7時3分，菲3003號公務船突然快速倒車，大角度轉向掉頭，蓄意衝撞中國海警3302艇。

▼9時17分，菲3004號公務船佈滿碰墊，在中國海警多次警告後，仍持續向中國21549艇危險接近，導致發生摩擦。▼

中國海警局公布現場畫面顯示，12月4日9時17分，菲3004號公務船佈滿碰墊，在中國海警多次警告後，仍持續向中國21549艇危險接近，導致發生摩擦。

中國海警局公布現場畫面顯示，12月4日9時17分，菲3004號公務船佈滿碰墊，在中國海警多次警告後，仍持續向中國21549艇危險接近，導致發生摩擦。

中國海警局公布現場畫面顯示，12月4日9時17分，菲3004號公務船佈滿碰墊，在中國海警多次警告後，仍持續向中國21549艇危險接近，導致發生摩擦。

中國海警局公布現場畫面顯示，12月4日9時17分，菲3004號公務船佈滿碰墊，在中國海警多次警告後，仍持續向中國21549艇危險接近，導致發生摩擦。

▼10時55分，在中國海警21559艇已停車1分鐘的情況下，菲3007號公務船以不專業方式危險接近，導致發生擦碰。▼

10時55分，在中國海警21559艇已停車1分鐘的情況下，菲3007號公務船以不專業方式危險接近，導致發生擦碰。

10時55分，在中國海警21559艇已停車1分鐘的情況下，菲3007號公務船以不專業方式危險接近，導致發生擦碰。

劉德軍表示，其間，菲船只在黃巖島、仙賓礁海域，多次危險接近、蓄意沖撞中國海警船並導致擦碰，責任完全在菲方。菲方顛倒黑白、倒打一耙，大肆散布虛假信息，妄圖誤導國際認知。菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。

中方再次正告菲方，立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。中國海警全時戒備、嚴陣以待，將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益，維護地區海上安全秩序。