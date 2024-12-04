菲律賓2海警船、2公務船圖闖黃岩島　中國海警局：依法依規管控

撰文：陳進安
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周三（4日），菲律賓2艘海警船、2艘公務船企圖闖入黃岩島領海，中國海警局新聞發言人表示，中方依法依規對其實施管控。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，周三，菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

中國常駐聯合國副代表耿爽大使周一（2日）代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃巖島領海基線的聲明》和相關海圖。該《聲明》及海圖將在聯合國網站公布。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸周二（3日）接受《環球時報》採訪時表示，此舉表明中國對黃岩島無可爭辯的領土主權，是行使領土主權和行政管轄的一種表現。丁鐸介紹說：「中國之前發布的部分領海基線也交存聯合國秘書長，但是什麽時間交存，是以相對公開還是相對低調的方式來交存，決定權在當事國，國際法對此沒有明確規定。」

丁鐸認為，近期，菲律賓又在南海有關島礁周邊製造事端，擺拍造勢，來為它的輿論炒作提供素材，進行侵權挑釁，中國通過交存領海基線這種方式，也是對菲方行為進行某種程度的回應。雖然涉及的島礁不一樣，但對菲的警告和震懾作用是一樣的。

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