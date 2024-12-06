瓊瑤逝世｜中國作家協會致唁電：一生梅花英雄夢，回首幾度夕陽紅

知名作家瓊瑤周三（4日）在家中輕生死亡，終年86歲。周五（6日），中國作家協會向瓊瑤女士親屬致唁電，對瓊瑤女士去世表示哀悼，並向其親屬表示慰問。



唁電稱，驚悉著名作家瓊瑤女士辭世，協會謹表示深切哀悼，並向瓊瑤女士親屬表示誠摯慰問。瓊瑤女士是一位有著重要影響力的作家，在六十餘載的寫作生涯中，創作出七十餘部家喻戶曉的文學作品，塑造了一批個性鮮明、打動人心的文學形象，吸引了一代代讀者，在華語文化圈產生了深遠影響，為人間留下了永恒而美好的真情。

瓊瑤在家中輕生亡。（fb@瓊瑤）

瓊瑤女士對祖國有深厚的情感，多次到訪大陸，與中國作家協會保持著良好的關係。今年在中國現代文學館舉辦的「滄海桑田心如故——瓊瑤文學回顧展」，讓廣大讀者和觀眾更深入了解瓊瑤女士文學成就。這美好的交流猶如一曲愛的旋律，經久不息，成為兩岸文學交流的重要篇章，「一生梅花英雄夢，回首幾度夕陽紅。瓊瑤女士為中國當代文學事業作出的貢獻，我們將永遠銘記！瓊瑤女士千古！」

瓊瑤本名陳喆，出生於1938年，籍貫湖南衡陽，生於四川成都。她的作品膾炙人口，以言情小說聞名，如《梅花烙》、《還珠格格》，曾多次被改編成電影與電視劇，在華人世界享有盛名。

瓊瑤生前作品集（老地方二手書籍臉書）

瓊瑤去世後，遺體被送往台北懷愛館（舊稱台北市第二殯儀館）檢驗。檢察官和法醫經過40分鐘檢驗，確認瓊瑤為一氧化碳中毒窒息而亡。檢察官確定死亡原因無外力介入，無他殺嫌疑，家屬亦對其死因無異議。

瓊瑤此前曾自曝身後事低調處理，除了不要任何宗教形式的悼念外，也希望花葬歸於塵土，不發訃文、不公祭、也不設靈堂，更不要有出殯的儀式。