瓊瑤逝世｜在家「自主輕生」算凶宅嗎？銀行或拒批按揭？專家解惑
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
知名作家瓊瑤4日選擇在淡水豪宅住處，以雪花般姿態「翩然」離去。地產業表示，該住處完全符合內政部函示提及「持有期間」、「專有部分」、「非自然身故」的凶宅定義，不過，由於個案狀況特殊，結果可能和一般凶宅不同。
台灣住商不動產企研究室執行總監徐佳馨表示，目前市場上凶宅定義多以內政部97年函示定義為主，實務上則會因為個案狀況事發情境，在一般大眾心中所產生的恐懼感，分成大凶、中凶、小凶等狀態，對房價造成不同影響。
例如凶殺案價格會比輕生案來得更低，縱然是輕生案也會考量個案狀態，價格影響幅度則多在5折到7折之間。過去凶宅的接手者多為投資客拿來出租，或是公司行號做為營業處所，或是宗教作為聚會場所之用，買家相對侷限。
不過瓊瑤女士在華人社會具有獨特地位，擁有龐大死忠粉絲。過去世界各地，不乏有名人過世後，粉絲以高價取得其故居，以緬懷偶像的案例，此豪宅是否會出現具有實力，且不在意凶宅的粉絲想接手，有待觀察。
尤其瓊瑤選擇以平靜、自主方式離世，和一般輕生大為不同，加上該淡水面對寬闊河面，陽台可遠眺觀音山落日餘暉等美景，曾被外媒評為「少數世界頂尖風景之一」，如此條件極可能吸引特殊買家想要接手。
徐佳馨表示，凶宅雖然客觀條件不像海砂、輻射直接對住戶產生危險，但「心因性」影響不容小覷，在不動產交易中被視為重大瑕疵之一，銀行端多數不願意給凶宅貸款，買方必須負擔全額現金，轉手性也必然受影響，價格不容易有所表現。
【延伸閱讀】瓊瑤逝世懶人包 遺書＋熱門改編劇集盤點（點圖放大閱讀）：
+15
點圖放大看瓊瑤年輕時期照片及更多生前照：
+17
瓊瑤還珠格格｜紫薇一動作被嘲動物傳心師 網民：精神狀況有問題瓊瑤逝世｜蘇有朋引瓊瑤生前金句致哀 火花燃燒熱情如今頓成雪花瓊瑤逝世｜趙薇消失3年微博悼念恩師 網民：就知道小燕子會出現瓊瑤逝世｜秘書早一日獲悉瓊瑤計劃輕生 卻做漏一件事涉違法瓊瑤逝世｜作家張曼娟揭瓊瑤最後發文另有暗示「22」是什麼意思？
延伸閱讀：
瓊瑤吩咐兒媳「來家裡看看」吐死意 是否知情後不作為？法界看法曝
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】