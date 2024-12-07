嘉靖、崇禎皇陵首次對外開放　明十三陵供民眾預約參觀｢最小帝陵｣

位於北京昌平的十三陵是明朝十三個皇帝的陵墓，總面積逾120平方公里，是世界上保存完整、埋葬皇帝最多的墓葬群，2003年7月被聯合國教科文組織正式列為世界文化遺產。

繼長陵、定陵、昭陵、康陵之後，明十三陵周四（12月5日）起向公眾開放永陵、思陵參觀渠道，公眾可通過線上渠道付費預約講解進園參觀。



永陵佔地25萬平方米，是明朝第十一位皇帝明世宗嘉靖帝朱厚熜和孝潔肅皇后陳氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵寢。（網上圖片）

永陵佔地25萬平方米，是明朝第十一位皇帝明世宗嘉靖帝朱厚熜和孝潔肅皇后陳氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵寢。（網上圖片）

永陵佔地25萬平方米，是明朝第十一位皇帝明世宗嘉靖帝朱厚熜和孝潔肅皇后陳氏、孝烈皇后方氏、孝恪皇后杜氏的合葬陵寢。在明十三陵中，永陵的規模僅次於永樂皇帝朱棣的長陵，為明世宗生前所建。

明世宗朱厚熜年號「嘉靖」，史稱嘉靖帝，其在位時間長達45年，而永陵的營建耗時7年、耗銀超800萬兩，其最大的特點就是龐大，且用料考究。

思陵則位於天壽山陵區西南角，佔地6500平方米，約為長陵的二百分之一，為明朝最後一位皇帝明思宗崇禎帝朱由檢和孝節烈皇后周氏、恭淑皇貴妃田氏的合葬陵寢，思陵也是明十三陵中規模最小的帝陵。

事實上，崇禎皇帝生前並未建陵，當明朝覆滅之際，朱由檢自縊於萬歲山（景山）後，其遺體由李自成手下發現，裝殮後葬入新葬不久的崇禎帝皇貴妃田氏墓中。隨葬的還有懸梁自盡的周皇后，一帝一后「屈尊」合葬在妃子墳，讓這處墓園頗顯淒涼。

思陵。（網上圖片）

永陵。（網上圖片）

思陵。（網上圖片）

據記載，崇禎帝整個安葬過程僅耗銀230多兩，且全部靠募捐完成，思陵亦是由有清朝命名的。為收買人心、籠絡漢族士人為清廷效力，多爾袞下令為崇禎帝「造陵墓如制」，營建了地上園寢建築，並命名思陵。在思陵前方還有一座陪葬墓，是崇禎帝貼身太監王承恩的墓葬。

目前，明永陵和明思陵僅開放了線上預約渠道，包括「明十三陵景區」官方抖音號及「昌平文旅集團」官方微信小程序。

而在永陵和思陵開放之前，明十三陵已有長陵、定陵、昭陵、康陵以及長陵神路向公眾開放。其中長陵、定陵、昭陵和神路景區並稱「三陵一路」，為開放景區；康陵需預約參觀。在開放的明十三陵帝陵中，定陵是唯一被發掘的陵墓，定陵地宮出土的隨葬品包括帝後服飾、冊寶、金、銀、玉、瓷器皿以及大量絲織品，目前正在定陵博物館展出。