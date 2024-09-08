秦始皇陵50年考古發現首次集中亮相　230件文物展現地下王國

今年（2024年）是秦始皇兵馬俑發掘50周年，9月8日，「秦兵馬俑考古發掘50周年暨秦始皇陵大遺址保護研究國際會議」在陜西西安召開。基本陳列「千古一帝的地下王國——秦始皇陵考古發現展」同時開幕，秦始皇帝陵考古發現首次集中對公眾展出。



據秦始皇帝陵博物院陳列展覽部副主任葉曄介紹，展覽以秦始皇陵考古發掘成果為基礎，分為秦始皇帝等八個單元，展示了秦始皇陵的總體布局、禮制建築、陪葬坑、陪葬墓及出土文物等，以及這些遺址和文物所反映出來的秦代政治、經濟、軍事、藝術、社會生產、娛樂生活、精神思想等方面的豐富內涵。

葉曄表示，「秦始皇陵外城東門遺址、陵寢建築遺址、飤官遺址以及陵西一號陪葬墓出土文物，都是首次在展覽中與觀眾見面。」

秦始皇陵50年考古發現首次集中亮相。（央視）

1974年，秦始皇兵馬俑的發現揭開了秦始皇陵系統考古工作的新篇章。經過50年的考古調查、勘探、發掘和研究，秦始皇陵及兵馬俑坑的考古工作取得了重要收獲，了解了秦始皇陵園的形制、結構與布局，基本摸清了秦始皇陵區的遺存分布。

作為秦始皇兵馬俑坑遺址陳列的有益補充，基本陳列「千古一帝的地下王國——秦始皇陵考古發現展」以秦始皇陵考古發掘成果為基礎，展出文物230件（組），全方位、多角度呈現秦始皇陵的面貌、內涵和價值。

展覽分為秦始皇帝、麗山為陵、宮觀百官、地下軍團、皇家苑囿、宮廷娛樂等八個單元，展出威武高大的高級鎧甲軍吏俑、精美厚重的石鎧甲、秦代考古中首次發現的青銅水禽、錯金銀樂府鐘、第一件證實文獻上秦始皇帝陵園原名為「麗山園」的麗山園銅鍾、秦陵考古發現的體量最大的「秦陵第一鼎」、見證秦統一度量衡的秦兩詔文銅權等等，展現了秦始皇陵「地下王國」的豐富多彩和秦所代表的偉大時代。

綜合報道：央視、新華社