曾稱｢年輕人死氣沉沉｣　路透：2經濟學者直言中國經濟問題遭封號

據路透社報道，近日在內部演講直陳中國經濟問題而引發熱烈迴響的兩位經濟學者高善文和付鵬，目前社交媒體帳號已遭封鎖，外界無法聯繫或跟蹤他們的動向。



高善文的微信帳號目前無法被關注，嘗試聯繫他的用戶收到的回應顯示其帳號違反了使用規範。付鵬在9月的一場會議後，其短影音平台帳號也遭封鎖。根據南方媒體集團旗下的灣財社周四（5日）報道，付鵬在11月底的一次引起熱議的內部演講後，他的影音帳號「付鵬的財經世界」被禁止關注，儘管頁面上仍能看到他原定於12月9日的直播預告。在高善文的微信帳號被封後，路透社曾嘗試撥打他的電話，但未能接通。

資料顯示，付鵬是東北證券首席經濟學家，高善文則是安信證券首席經濟學家。付鵬和高善文於11月24日和12月3日在滙豐集團及國投證券的內部講座中，針對中國經濟發表了不同尋常的看法，與其他多數經濟學者的樂觀論調形成鮮明對比。

付鵬。（網上圖片）

付鵬指出，中國目前面臨有效需求不足和中產階級衰退的問題，官方的經濟救助措施已無法如2008年那樣奏效。而高善文則強調，自2021年至2024年，中國經濟增長率被高估了10%，並提到中國城鎮失去了4700萬勞動力，現今社會出現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」的現象，這些言論被網友譽為更具勇氣。

高善文。（網上圖片）

雖然兩位學者的演講內容曾在內地網絡上廣泛流傳，但隨著媒體的關注和報道，許多相關內容已被刪除。截至目前，仍能找到的演講資料所剩無幾。

針對中國經濟，官媒新華社周五（6日）曾發表評論文章，指中國企業面臨的國內需求不足等困難與大環境相關，並稱有調整的陣痛。惟文章也強調，經營主體的信心在恢復，越來越多企業更堅定地前行。