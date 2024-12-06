新華社評中國經濟：當前企業面臨種種難題　與「大環境」相關

官媒新華社周五（6日）就中國經濟發表評論文章，指中國企業面臨的國內需求不足等困難與大環境相關，並稱有調整的陣痛。惟文章也強調，經營主體的信心在恢復，越來越多企業更堅定地前行。



該題目為「企業經營壓力挑戰怎麼看」的文章評論道，經深入分析，當前中國企業面臨的種種難題，與經濟發展大環境相關。其指，中國國內有效需求不足。結構調整過程中，在投資端，固定資產投資增速不及預期；在消費端，全社會消費品零售總額正處於恢復階段。這些都對企業商品和服務的銷售帶來影響。

產業升級持續推進，新舊動能轉換帶來的擠壓難以避免。一方面，新興產業的發展對傳統產業造成一定衝擊和替代，部分傳統產業市場規模在縮小；另一方面，技術變革加速，時間不等人、機遇不等人。這些都讓企業既面臨調整的陣痛，又必須投身創新的競速。

文章又稱，世界經濟復甦乏力、全球貿易保護加劇、不確定不穩定因素增多。有的產業呈現周期性波動，一些企業一時還未適應市場和產業發展的變化。

文章提到，上述困難既有外部壓力也有內部挑戰，有環境因素也有自身原因，是多重複雜因素交織的結果，也是中國經濟爬坡過坎、邁向高質量必然直接面對的考驗。

儘管眼下的困難依舊不少，但文章強調，經營主體的信心在恢復，越來越多的企業更堅定地前行。市場經濟是信心經濟，信心的基礎就在企業。

文章進一步稱，從改革開放之初的艱辛探索，到打開大門在世界經濟中劈波斬浪，金融危機、貿易摩擦，其中多少急流險灘。一次次風雨考驗後，總有一批批優秀企業脫穎而出。也正是因為無數企業、企業家的付出和努力，才成就了今天中國企業的發展壯大。不可否認，中國經濟爬坡過坎依然面臨著挑戰，但中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會變。中國企業家有膽識、有眼光、勇創新、善作為，在帶領企業攻堅克難中涵養著可持續發展的能力與定力。

最後，文章表示，難中謀變、難中尋機、銳意進取，這是中國企業保持前行的邏輯，也是中國經濟行穩致遠的底氣。