傳大陸台研會長汪毅夫來台遇阻　台灣陸委會：無收到申請

台媒報道，重要對台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫原預計參加金門一場學術研討會，但遭到一位賴清德政府的國安高層阻撓，最終未能成行。



對此，台灣陸委會表示，近日無收到邀請汪毅夫赴金門參加活動之申請案，政府也未阻撓汪毅夫來台，媒體報道並非事實。



12月6日，台灣陸委會回應，邱垂正是應金門大學邀請出席「美中競爭下地緣政治的衝突與和平學術研討會－2024年五校博碩士研究生論文發表會」，並進行開幕致詞。

台灣陸委會指出，近日也無收到邀請汪毅夫先生赴金門參加上揭活動之申請案，政府並未阻撓汪毅夫先生來台，媒體報道非事實。

陸委會強調，政府推動兩岸健康有序交流政策立場一貫，目前兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動非常頻繁，教育部等主管機關於受理審查時，並依個案視情徵詢本會及相關目的事業主管機關意見。

馬英九邀請訪台陸生團成員稱「中國台北」 陸委會：行政處分

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，11月28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍到來。（聯合報）

另外，近日馬英九基金會邀請訪台的陸生團成員，接受媒體訪問脫口「中國台北」、「祖國」，事件持續發酵。

台灣陸委會主委邱垂正表示，此團有「很多」涉及到矮化台灣，與活動無關的政治性言論與宣傳，涉及到違反大陸人士來台的許可辦法，後續將按既有機制，進一步做行政方面處分。