中國開放外商獨資醫院　天津擬設立外商獨資醫院投資10億元

中國開放九個省市試點設立外商獨資醫院後，天津擬設立一家外商獨資醫院營利性三級綜合醫院，投資總額為10億元（人民幣，下同），有500個床位。



天津市衛生健康委員會12月4日在官網發布《關於擬設置天津鵬瑞利醫院的公示》，該醫院投資總額10億元，為外商獨資的營利性三級綜合醫院，有500個床位。

公開資料顯示，天津鵬瑞利醫院執業地址在天津市西青區內，診療科目包括內科、外科、婦產科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、傳染科和腫瘤科等。中國國家衛生健康委員會等四部門11月29日印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》，允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。

允許在九個城市設立外商獨資醫院

今年9月，商務部、國家衛生健康委、國家藥監局共同發布了《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》，表示擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。

在9月上述通知發布後，中國很快迎來了首家新設的外商獨資醫院。11月8日，新加坡鵬瑞利集團與廣州市白雲區政府簽訂合作協議。根據協議，鵬瑞利集團將投資50億元，在廣州打造一個佔地1.18平方公里的粵港澳大灣區白雲國際大健康醫養城，成為輻射東南亞的全生命週期國際醫療服務高地。

據報導，鵬瑞利國際大健康醫養城啟動區擬選址廣州白雲站粵勝廣場東南塔。（新浪財經）

其中，首期投資10億元打造的鵬瑞利國際醫院，有望成為自2024年9月商務部等三部委發佈通知以來，首家新設的外商獨資醫院。項目計畫於2025年建成投入使用。

據央視報道，相關部門就此解讀稱，外資醫院的功能定位主要是為人民群眾和在華外籍人員提供多元化醫療服務。這9個省市對外開放程度較高，外資企業和外籍人員較多，外籍人員醫療服務需求相應較多。同時，在9個省市開展試點，也為滿足我國居民多層次、多樣化醫療服務需求提供了新的途徑。

另外，這9個試點省市，不僅人口多、醫療服務需求大、醫療設施基礎好，而且營商環境較好，佔我國實際使用外資總額的45%以上，是吸引外商投資較多的區域，有利於吸引外商獨資醫院落地。9省市外商投資企業和外籍人員較為集中、國際航線密集，有助於試點深入推進。