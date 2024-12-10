中國限制無人機關鍵零部件出口　波及供應鏈引爆歐美防務焦慮

中國據報開始限制向美國和歐洲出口用於製造無人機的關鍵零部件，這很可能是北京出台更大範圍出口限制的前奏。



《彭博社》今（10）日引述不具名知情人士報道，中國的電機、電池和飛行控制器生產商已開始限制發貨的數量，甚至索性停止了交付。

知情人士說，西方國家預計中國政府明年將實施更大範圍的無人機零部件出口限制，此舉正是前奏。限制令的形式可能是按照部件的預期用途進行審批，也可能是較為寬鬆的規定，僅要求中國企業向政府通報其出口計劃。

知情人士稱，中國對無人機零部件的出口限制影響了美國和歐洲企業，尤其無人機是烏克蘭國防力量的重要組成部分。目前美國多個政府部門正密切關注這一問題，國務院和商務部已計劃聯繫受影響的本國企業，協助尋找無刷電機、電池和磁鐵的替代供應。

不過，前英國軍方飛行員詹姆斯．厄爾（James Earl）稱，歐洲的無人機開發商已開始將供應鏈轉移到中國以外的地方。在西方，購買中國的無人機零部件已不再被視為可接受的做法，中國的出口限制只是這一過程的一部分。

圖為2023年5月19日，烏克蘭基輔，一個女人在無人機駕駛課程上操縱無人機飛行，無人機在戰場上既可用於偵查，亦可用於戰鬥。（Getty）

報道指出，西方國家正推動在中國以外的地區製造和組裝無人機，以確保供應鏈安全。然而，中國仍是生產無人機設備的低成本中心。據戰略與國際研究中心的一份報告顯示，中國佔據了近80%的商用無人機市場。

烏克蘭的許多無人機制造商依賴中國零部件來生產廉價高效的武器，這些武器在與俄羅斯的戰爭中發揮了重要作用。今年7月，中國宣布禁止出口用於軍事用途的無人機，並表示不會向衝突各方提供武器。

牛津互聯網研究所科技政策研究員Keegan McBride表示，中國的出口限制可能引發來自韓國、日本或其他國家供應商的競爭，但他認為北京領導層對這一現實有充分的認識。

「這肯定是一個經過深思熟慮的決定」， 他說，「推動的力度或執行的嚴格程度將是瞭解他們對這個問題究竟多認真的非常清晰的途徑。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。