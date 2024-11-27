內地首例低空經濟特許經營權出售　山東國企9.24億買下30年經營權

11月26日，全國首例「低空經濟特許經營權」成功轉出。濟南公共資源交易中心官網顯示，濟南市平陰縣公開出讓低空經濟30年特許經營權，中標金額為9.24億元（人民幣，下同），中標單位為平陰縣財政局100%持股的山東金宇通用航空有限公司。



環球網引述鵬元資信（中證鵬元資信評估有限公司）文章報道稱，各地方政府紛紛出台對應政策大力支持低空經濟發展，2024年有望成為低空經濟發展的元年。低空經濟是新質生產力、戰略新興產業的代表，是打造新引擎、培育新動能、開闢新賽道的戰略選擇，實現人類活動空間多維度拓展、實現立體交通的重要途徑之一；低空經濟覆蓋面廣、產業鏈條長，涉及一、二、三產業，產業空間將達到萬億。

低空經濟產業組成。（中證鵬元）

深圳正大力發展低空經濟。（深圳特區報）

據國新辦數據，2023年中國低空經濟規模已經超過5000億元，達到5059.5億元，增速高達33.8%。預計到2026年，這一規模有望突破萬億元，而到2030年市場規模更是有望達到2萬億元，行業發展空間廣闊。

鵬元資信還提到，低空產業鏈發展過程來看，低空基建作為低空經濟的基石，在產業鏈發展過程中有望先行；低空飛行器上遊與新能源車上遊相似，但飛行器在各環節技術要求較新能源車難度更大；中遊以 eVTOL為代表的新能源航空器正加快推動低空產業轉型升級，或將成為中國繼新能源汽車之後另一個「換道超車」領域。

葛珮帆試搭「觀光無人機」（無人電動垂直起降航空器）（eVTOL）。（葛珮帆提供）

8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

華西證券則判斷，在5G向5G-A網絡有序升級演進過程中，低空通訊及感知網絡技術已經進入驗證與應用試點階段，低空飛行作為重要5G-A應用方向之一具備推廣基礎，帶來相關5G-A網絡硬件設備以及衛星通訊和異構傳感等領域投資機遇。