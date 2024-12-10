脫貧攻堅中搞盲目決策、家風不正　農業農村部原部長唐仁健被捕

農業農村部原黨組書記、部長唐仁健涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對唐仁健作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



唐仁健。（網上圖片）

公開資料顯示，唐仁健1962年8月出生於重慶，1983年8月參加工作，1991年3月加入中國共產黨，西南財經大學經濟學院產業經濟學專業畢業，研究生學歷，經濟學博士，高級經濟師。

1990至2014年期間，唐仁健長期從事「三農」領域工作。2014年4月，唐仁健調赴地方工作，履新廣西壯族自治區黨委常委，5月任自治區政府副主席。2015年4月，任廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府常務副主席、黨組副書記。

2020年12月，唐仁健出任中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任，農業農村部黨組書記、部長。2022年10月，他當選為第二十屆中央委員。

圖為2020年，唐仁健在蘭州調研指導信訪工作並現場接待來訪群眾。（甘肅省政府網站）

內媒報道指，唐仁健長對農業農村非常熟悉，長期從事農村政策和理論研究，主要研究領域是農村財稅、農村金融及農村市場運行。他還曾在多個報刊發表文章近100篇。

據中央紀委國家監委網站2024年5月18日消息，唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。而在被查前3天，唐仁健還出席了在陜西咸陽召開的全國鄉村人才工作會議。

據中央紀委國家監委網站2024年11月15日消息，唐仁健嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報稱，唐仁健喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央「三農」工作決策部署不力；家風不正、道德敗壞；貪慾膨脹，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。