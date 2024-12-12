深圳灣豪宅爆炸大火　樓下千呎單位慘遭波及　曾被法拍估價2千萬

12月11日下午，深圳灣南山區粵海街道悅府二期一個高層豪宅單位發生爆炸起火事件，造成1人死亡。內媒報道指，火災蔓延至多個樓層的單位，其中一個單位已於今年被法拍，但三次均流拍。



疑似有住戶坐在爆炸窗戶附近，網民稱其已墜樓。

有女住戶疑似在爆炸單位的陽台邊，影片顯示，其已墮樓。

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內媒《新京報》報道，現場救援人員指，經初步排查，起火點位於該住宅樓28層C戶附近，起火原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在排查。過火樓層主要為27層，28層、29層、30層和31層。

《紅星新聞》報道，從阿里資產·司法拍賣網站了解到，今年5月起，過火樓層的27層C戶已被法拍三次，均以流拍告終。第一次變賣結束時間為今年5月23日，評估價約2024.3萬元（人民幣，下同），最後一次變賣結束時間為今年10月11日，變賣價約1619.41萬元，10505人次圍觀，0人報名出價。

火災蔓延至多個樓層的單位，其中一個單位已於今年被法拍，但三次均流拍。華潤悅府二期，別稱叫「柏瑞花園」。（《紅星新聞》）

根據阿里資產·司法拍賣網站，該房產所有人為深圳一家汽車行業公司高管林某某，該公司因與當地一家銀行借款合同糾紛案被銀行申請強制執行，法院依法查封被執行人林某某的悅府二期1棟27層C戶房產，建築面積105.94平方米（約1140呎）。

林某某一位親戚也證實，起火住宅之一為林某某房產，林某某公司經營異常後已經失聯兩年多，悅府二期的房子也被法拍三次，均流拍。

事發小區為深圳後海片區的豪宅小區，均價約18萬人民幣每平方米。

據悉，深圳灣悅府二期開發商為華潤置地有限公司，物管為華潤物業管理有限公司。該小區位於後海片區是於2018年所建的豪宅小區，均價約17.9萬人民幣（每平方米）。