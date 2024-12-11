深圳灣高層豪宅爆炸威力極強　樓下司機：車都震動了　以為被撞

11日（周三）下午，華潤深圳灣悅府有單位發生爆炸，火災至少波及該樓棟四五個樓層房屋，其中2個樓層房屋受損嚴重，外立面幾乎已經完全燒毀，影片更顯示一名坐在爆炸單位陽台邊的女性住戶墮樓。



內媒報道指，這次爆炸威力極強，產生的衝擊波強烈到附近的地標建築「春筍」也受到了影響，有當時在大樓樓下的網約車司機更以為自己的車子被撞。



疑似有住戶坐在爆炸窗戶附近，影片顯示，其已墮樓。

有女住戶疑似在爆炸單位的陽台邊，影片顯示，其已墮樓。

有網民表示，爆炸衝擊波影響附近地標「春筍」。

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內媒《都市現場》報道指，一位目擊者表示，事情發生在今天（11日）下午2點40分左右，當時他聽到了一聲巨大的爆炸聲：「我們都以為是超音速飛機引起的音爆，實際往外一看發現是對面悅府二期住宅樓發生爆炸，窗戶都炸掉了，剛開始沒有火，兩分鐘後開始起火，就看到對面有一位女士在窗口邊，可能是燒暈了，就掉下去了。」

一位深圳網約車司機表示：「他在樓下接乘客，第一時間聽到聲音非常大，很強的衝擊波讓自己的車都震動了，以為是有人追尾，結果一看沒有，抬頭就看到樓房冒煙，窗戶的鋼鐵等房屋結構都在往下落。隨後，他媳婦第一時間撥打110，110第一時間同步轉給南山深圳消防總隊指揮中心，後面過了5分鐘左右就聽到多輛消防車出警的聲音，深圳灣消防總隊還給我打了電話確定具體位置。」

此外，有在附近「春筍」工作的網民表示，寫字樓辦公室都能感受到振幅，聽到巨響後看到「樓上嘩啦啦地掉東西」。

網傳影片圖片顯示，有一名女性住戶坐在損毀單位的陽台邊，隨後屋內燃起熊熊大火，該女住戶從陽台邊滾落墮樓。暫未知其目前狀況。

有網民表示，爆炸衝擊波影響附近地標「春筍」。

有消防車到場滅火。（深圳第一現場）

據悉，深圳灣悅府二期開發商為華潤置地有限公司，物管為華潤物業管理有限公司。該小區位於後海片區，是在2018年所建的豪宅小區，均價約17.9萬人民幣（每平方米）。針對事故，華潤置地相關負責人稱「目前仍在了解情況」。