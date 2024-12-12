解放軍環台部署規模創新高　台灣批准雙城論壇釋何信號？

中國大陸在台灣周邊進行大規模軍事集結，但至今未宣布舉行軍演；在此背景下，台灣政府宣布有條件同意在台北舉辦上海－台北雙城論壇。受訪學者分析，在美國政權交接之際，台海兩岸儘管立場均未退讓，但有默契地展現戰術性克制。



台灣官方連日指出，解放軍方從星期一至星期三（12月9日至11日）在浙江及福建以東一帶空域，開設七處空域保留區，且在台灣周邊部署的海軍艦隊規模，是近30年來最大，對台灣構成的威脅嚴峻且比以往的演練更為明顯。

台灣國防部11日通報，從10日至11日共偵獲53架次解放軍機在台海周邊活動。台灣軍方公布的示意圖顯示，大陸軍機「四面環台」，在台灣的北部、西南部，以及東部空域活動。《法新社》也報道，大陸此次派出的軍機數量，創下了兩個月前展開大規模圍台軍演以來的單日最高紀錄。

不過，陸方迄今未公布這次軍事集結的具體內容，也未證實這次的軍事行動。因此，有觀點認為，這是陸方為了雙城論壇能在下星期二（12月17日）順利舉辦，而刻意低調。

解放軍宣布12月9日至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。（X@duandang）

雙城論壇自2010年起，由上海與台北市政府每年輪流舉辦並互訪，迄今已連續舉辦14屆、簽署45項議題合作備忘錄，是台海兩岸目前僅存極少數官方對話平台。即便2020年至2022年疫情三年仍透過線上舉辦，交流未曾中斷。

但國台辦發言人朱鳳蓮在11日的例行記者會上應詢時說，「對這種沒有根據的猜測沒有回應」。但她仍強調，希望論壇能夠順利圓滿。

至於這次軍事行動的定性，朱鳳蓮只說，「賴清德之流竄訪太平洋島國，並藉機過境美國，打著民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒」。

在解放軍大規模集結的消息傳出後，台灣官方數度透露不排除喊停雙城論壇。主辦這次論壇的台北市長蔣萬安11日上午受訪時也表示，台海兵凶戰危，越緊張越困難，越需要溝通交流，希望論壇能繼續辦下去。

台灣陸委會發言人兼副主委梁文傑當天下午則在記者會上宣布，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，願意釋出最大善意，先同意上海訪團到台灣參加雙城論壇，讓台北市政府能繼續安排相關工作。

但他強調，陸委會也和台北市政府溝通確認，如果這段期間大陸對台軍事施壓的情況惡化，台北市政府會配合隨時延後活動。

10日上午6時一直到11日上午6時，有53架次解放軍軍機出海活動，四面環台。（資料圖片）

曾任國民黨大陸事務部副主任的台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受《聯合早報》採訪時研判，從陸方未正式宣布演習，到台灣有條件批准雙城論壇，可以看見兩岸雖在立場上未見退讓，但有默契地展現一定程度的戰術性克制。

他認為，大陸這次軍事集結規模已是「聯合利劍2024C」圍台軍演程度，目的是向美國、日本展現解放軍的戰場拒止能力。既然已能達成這項目標，為了確保美國政權交接期間，台海局勢穩定，便不需要正式宣布軍演。

至於台灣有條件同意雙城論壇，張弘遠說，一般軍演不會在第四天之後才創造最大戰爭轉折效果，陸委會的說法其實就代表會放行。

另一方面，台灣前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑當天上午宣布，馬英九應陸方邀請，將於下星期三（12月18日）起率大九學堂學員訪問黑龍江哈爾濱、四川成都。朱鳳蓮也在記者會上證實。

對此，上海東亞研究所副所長包承柯受訪時指出，不論是城市交流，或是青年學生交流，如果都能堅持下去，對兩岸關係肯定會產生積極的意義和影響。但如果台灣官方最終對上海赴台參加雙城論壇的名單，做出「特殊安排」的話，那必然會產生一些負面效應。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

