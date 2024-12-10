空域保留區掀心理戰　台軍事學者警告：解放軍或突然宣布軍演

解放軍12月9日在浙江、福建以東空域設立了7處保留區。與以往的高調軍演不同，這次行動至今保持低調，未見官方正式公告，也未回應外界提問。台灣學者認為，解放軍意圖以虛實手段增加台灣心理壓力，同時進行內部兵力調動演練。



根據《路透社》報道，中國目前在台灣周邊海域及東海、南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約三分之二為軍艦。規模超過今年的「聯合利劍A」與「聯合利劍B」兩次軍演。然而，解放軍在這次行動中並未像過去一般釋出文宣影片，也未高調宣布軍演。

台灣國防安全研究院學者蘇紫雲接受台媒《中央社》訪問時表示，這次開設7處空域保留區，實質是在演練對台灣的封鎖與控制。「事件本質是一場心理遊戲，不由東部戰區等軍事單位發布，讓演不演習的主動權掌握在自己手裡，用虛實交錯增加台灣的心理壓力。」

解放軍宣布12月9日至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。（X@duandang）

蘇紫雲補充，由於空域保留區的設置時間截至12月11日，因此仍無法排除解放軍突然宣布軍演的可能性。「目前解放軍已部署了90艘船艦，同樣為實體軍演留下了可能性。但也可能最終只會執行紙上兵推，模擬海空封鎖而非實體演習。若採取這種方式，一方面對國內有所交代，另一方面也能避免引發其他國家的反彈。」

專精解放軍研究的台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑則指出，這次行動未使用「聯合利劍」之名，與背景因素有關。他分析，「聯合利劍A與B是針對賴清德的談話，一次是就職演說，一次是雙十演說。而這次賴清德雖然出訪，但並未有令中國感到刺激的言論，因此沒有出現『聯合利劍C』。」

林穎佑進一步分析，解放軍此次設置空域保留區，可能代表沿岸地區進行內部兵力調動演練，而非直接針對台灣的軍演。但他強調，「台灣對於解放軍的任何軍演都需要嚴陣以待並關注。每一次的軍演都代表著戰力及實力的變化。」