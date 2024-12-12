極越汽車突傳崩盤　CEO夏一平辦公室被圍堵　回應稱自己不跑路

昔日叫板Tesla的中國造車新勢力「極越」突然崩潰，公司內部12月10日下午開始傳出股東方將不再投資，以及本周將關閉整車業務。此前，極越汽車生產部門已經開啟裁員。12日，極越CEO夏一平更在公司總部辦公室被眾多員工圍住，員工要求公司應補齊員工相關福利、12月工資及資遣費等。夏一平最新回應指出，公司未倒閉，整車售後不中斷，股東將會承擔員工離職賠償。另有極越內部人士透露，夏一平仍留在公司現場辦公，正在尋求融資。



12日上午，夏一平在公司總部辦公室被眾多員工圍住，有內部員工在網上直播現場情況。員工主要有4點訴求，包括將今年10月和11月的員工社保、醫保和公積金繳齊、今年12月工資、五險一金、個稅繳完、離職日給員工「N+1」的賠償款，以及將員工落戶流程走完。現場更有員工因為擔心夏一平「跑路」，要求公司即日結算完工資，不然扣留夏一平身分證和護照。

夏一平在公司總部辦公室被眾多員工圍住。（微博）

據報道，極越已有多部門宣布就地解散，比如交付部門；國內部分門店聞訊已經暫停營業。在內部會議中，夏一平稱，目前公司賬戶已經被凍結了，自己並不是企業第一責任人，但將會盡力在明天淩晨1時之前解決北京員工的社保問題，上海員工的社保繳納問題將會在27號之前解決，具體如何操作還需要與董事會進行討論。

他又指，股東願意承擔員工們離職的賠償，但具體方案還需與股東、HR部門進行探討。自己仍在積極尋求融資，強調公司沒有關停和倒閉，整車的質保和軟件服務不會中斷。他還表示，自己現身一是為了向員工證明自己並未跑路，要與公司共渡難關，二是與員工面對面溝通解決方案。

有內部員工在網上直播夏一平被圍堵現場情況。（影片截圖）

有內部員工在網上直播夏一平被圍堵現場情況。（影片截圖）

有內部員工在網上直播夏一平被圍堵現場情況。（影片截圖）

在11日，夏一平曾通過視像會議的方式與全體員工溝通，坦誠表明公司目前正遇到困難，需要立即調整，進入創業的2.0階段，管理層將全力以赴，與全體員工共渡難關。

在極越創業2.0階段，夏一平稱要做好4個方面的事情，包括堅持核心技術的長期投入；加強銷售和服務能力建設以應對激烈的市場競爭；合並職能重覆的部門與崗位，變革低效的內部工作流程；削減短期內無法提升財務表現的項目。

夏一平坦誠表明公司目前正遇到困難。（財聯社）

另據內部人士透露，在經歷了短時間的混亂和圍堵之後，員工情緒基本得到平覆，而夏一平則在透明的辦公室內現場辦公，聯繫各方尋求解決辦法，網傳圍堵場面已暫時結束。

據透露，公司認為，12月11日公司給出的解決方案較為粗糙，夏一平正在爭取在與員工溝通後，給出更為具體的解決方案。目前，夏一平主要任務就是融資，並正積極聯繫投資方尋求幫助。

另有多位極越內部人士透露，股東百度已經停止向極越投資。而百度方面暫時未回應。

極越近月銷量低迷。（極越）

極越汽車的前身是集度汽車，百度和吉利分別持股55%、45%。其中，百度負責極越汽車產品定義和技術研發，吉利則承擔生產。該公司曾一度喊話要對標Tesla。然而今年前11個月，極越累計交付超過1.4萬輛，單月計不足1300輛，不到理想、埃安等造車新勢力最新一月日均交車水準。

今年8月，夏一平在受訪時一度落淚，他表示：「1月份賣了200多台，2月份只賣了100多台，我自己也很難受。你說我們沒有做對事情嗎？我自己的思考是，你是一個後來者，如果按照別人做的事情照葫蘆畫瓢，基礎又沒有別人好，就不可能成功，別人的成功是因為他已經有了體系化能力，所以你不可能去學別人。」

今年8月，夏一平在採訪中提到銷量低谷時一度落淚。（每日經濟新聞）

知情人士向媒體透露，極越現庫存只有200餘輛；因拖欠租金，部分極越門市的車輛更被物業扣留，上海一門店裝修一半後停工。

知情人士又指，極越突然崩盤，核心在於股東支持力度不夠，主要出資方百度不看好其實現盈利的前景，選擇及時止損。至於最大股東吉利，他表示，實際上極越已經拖欠不少吉利的代工費用。