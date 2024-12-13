與香港溫差60℃！新疆巴音布魯克錄-42.1℃　成內地入冬後最低溫

隨着冷空氣強勢入侵，內地多地迎來今冬最低氣溫，位於新疆的巴音布魯克氣溫降至-42.1℃，成為入冬後內地錄得最低氣溫。



新疆巴音布魯克12日10時許氣溫降至-40.8℃。（微博）

12月11日下午3時至12日下午2時，巴音布魯克最低氣溫達-40.8℃，較內蒙古圖里河低了5.4℃。中央氣象台數據顯示，巴音布魯克這一低溫出現於12日10時許，而同一時刻，海南西沙氣溫為27.1℃，兩地溫差達67.9℃。

及至12月13日清晨7時許，巴音布魯克國家基本氣象站測的最低氣溫為-42.1℃，創下當地12月中旬最低氣溫，也是今年立冬以來，國家級氣象站的新低。

氣象分析師介紹，巴音布魯克海拔高本就寒冷，加上目前有強大的冷高壓控場，導致氣溫明顯偏低。

巴音布魯克氣象站位於和靜縣巴音布魯克區，這裏是中國最大的高山草原和高寒草原。（新疆發布）

資料顯示，巴音布魯克氣象站位於和靜縣巴音布魯克區，這裏是中國最大的高山草原和高寒草原。由於地處高山盆地之中，且平均海拔在2500米以上，冷空氣「進來就出不去」，巴音布魯克低溫持續時間較長。

根據相關數據，巴音布魯克冬季氣溫和黑龍江漠河很接近，2011年1月曾出現過-49.6℃的氣溫極值。

中國天氣網統計顯示，1951-2022年所有國家級氣象站數據顯示，全國極端低溫排行榜上新疆佔三席，其中巴音布魯克以-49.6℃位列第六。而根據寒冷程度等級表，最低氣溫在-40℃以下被稱為「極寒」天氣。