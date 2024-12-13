中央經濟工作會議定調2025：擴內需列首位　升級整治內卷競爭

12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行，為2025年中國經濟發展定下基調。會議強調，當前外部環境變化對經濟的不利影響加劇，中國經濟運行仍面臨需求不足、企業經營困難、風險隱患增多等挑戰，但中國經濟的韌性與潛力仍是未來發展的重要支撐。



會議明確了2025年的九大重點任務，涵蓋擴大內需、科技創新、改革開放、綠色轉型等方面。其中，「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內需」被列為首要任務，顯示了政策對提振居民消費的高度重視。

12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。（央視截圖）

擴內需列首位 多項政策釋放利好

針對擴內需，會議提出實施提振消費專項行動，包括推動中低收入群體增收減負、提高退休及居民養老金標準、擴大服務消費和文化旅遊等新型消費場景。同時，強調提高投資效益，聚焦經濟、社會和生態效益的統一。

廣發證券首席經濟學家郭磊認為，此次會議首次將內需置於經濟任務之首，反映了政策對居民端拉動經濟的期望。此外，明年可能加大對消費券和消費補貼的投入，並持續優化消費環境，預計2025年社會消費品零售總額增速可達6.0%。

整治內卷競爭 行業優化成重點

會議再次強調「綜合整治內卷式競爭」，用詞從「防止」升級為「整治」，並指向規範地方政府和企業行為。分析認為，這是新一階段供給側結構性改革的重要方向，預計將有更多政策出台，推動行業產能優化和資源合理配置。

東吳證券首席經濟學家蘆哲指出，內卷競爭已成為部分行業效率下降的主要原因，通過政策調整將促進行業回歸理性增長，改善企業盈利能力。

不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裏」、「流調裏最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。（視覺中國）

積極財政與適度寬鬆貨幣政策並舉

會議提出2025年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，包括提高財政赤字率、加大地方政府專項債發行規模，適時降准降息，保持流動性充裕。

郭磊認為，此次政策措辭顯示出明顯的逆周期特徵，預計2025年地方專項債發行規模將擴大至7萬億元，並可能通過政策性降息引導居民與企業融資成本下降。

推動房地產市場企穩 促進新舊動能轉換

針對房地產市場，會議要求「持續用力推動止跌回穩」，並強調城中村和危舊房改造的重要性。民生證券認為，穩定房價是促進居民消費的重要前提，隨著房貸利率進一步放鬆，房地產投資降幅有望收窄。

會議還強調新舊動能接續轉換，將以科技創新驅動現代化產業體系建設，支持制造業和設備更新，保持高增長態勢。

國家統計局原副局長賀鏗早前表示，內地現時的房地產供應過剩，「14億人可能住不完」。（視覺中國）

強化協同聯動 完善政策工具箱

會議最後指出，要增強政策協同聯動，反對本位主義，形成抓落實的合力。專家分析，這將進一步推動財政和貨幣政策的配合，確保政策效果最大化。

2025年，中國經濟將在穩中求進的總基調下，實現穩增長、穩就業與物價合理回升的優化組合。