中國全年經濟增長目標能順利實現嗎？

為期兩天的中央經濟工作會議還未有官方消息釋出，按照慣例，該會議應討論設定2025年的經濟增長目標，但具體目標要到明年兩會期間的政府工作報告才會對外公布。不過，隨着2024年臨近結束，人們更關心的是，今年5%的經濟增長目標能順利實現嗎？

數據顯示，前三季度，中國國內生產總值分別增長5.3%、4.7%、4.6%，這也意味着，若要實現全年5%的增長目標，第四季度至少要達到5.4%。

事實上，對於全年經濟增長目標能否實現，官方口徑在過去幾個月發生了微妙的變化。

早在7月15日，國家統計局公布上半年中國國內生產總值（GDP）為61.7萬億元，按年增長5%，與全年增長目標持平。分季度來看，第一季度按年增長5.3%，第二季度增長4.7%。按月來看，二季度比一季度增長0.7%。二季度GDP增長4.7%，低於預期，彭博社、路透社等機構此前的調查預測值在5%至5.3%之間。各方分析認為，拖累GDP增長的兩大因素仍然是房地產和消費。

國家統計局。（央視網）

針對二季度增速回落問題，國家統計局相關負責人在解讀時說，「從短期來看，二季度經濟增速回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運行中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等。但從基本面看、從中長期看，經濟穩定運行、長期向好的基本面沒有改變，高質量發展的大勢沒有改變。」

緊隨其後召開的二十屆三中全會上，全會《決定》中明確寫道，「（要）堅定不移實現全年經濟社會發展目標。」同時提到，「要按照黨中央關於經濟工作的決策部署，落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，紮實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生，鞏固拓展脱貧攻堅成果。」

待到帶有轉折意義的926政治局會議召開，官方口徑中的「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」則變為「努力實現經濟社會發展目標任務」。新華社通稿是這樣說的——「我國經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。同時，當前經濟運行出現一些新的情況和問題。要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感。要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。」

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

926政治局會議召開之後，中國推出一系列刺激政策，被冠之以「史上最強刺激政策」，不少觀點認為不僅中共高層開始正視問題，中國經濟也因此開始徹底轉向。中國財政部副部長廖岷在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行年會時稱，中國近期推出的刺激措施主要是為了拉動內需和實現全年經濟增長目標。

「史上最強刺激政策」之後，國家主席習近平和國務院總理李強在公開場合談及全年經濟增長目標時，不再是「努力完成」，而轉為「充滿信心」、「將順利完成」。

比如11月5日，李強在上海出席第七屆中國國際進口博覽會開幕式時說，9月下旬推出一攬子增量政策後，這段時間中國主要經濟指標全面回升，市場信心明顯增強，社會預期顯著改善，經濟運行出現很多積極變化，呈現良好態勢。這至少說明兩點：第一，中國經濟良好基本面沒有改變，中國前三季實現4.8%的增長，增速在世界主要經濟體中仍位居前列；第二，中國政府也有能力推動經濟持續向好。面對經濟下行壓力，政府有條件加大逆周期調節力度，財政和貨幣政策都有較大空間，政策工具也更豐富，宏觀調控的精準度和有效性不斷增強。「因此無論對今年目標的實現，或對今後一個時期中國經濟的發展，中國都是充滿信心。」

國務院總理李強出席第七屆上海進博會開幕式（網上直播截圖）

再比如習近平12月6日在黨外人士座談會上說，今年面對更加錯綜複雜的國際國內環境，「我國經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟社會發展總體目標任務將順利完成，中國式現代化邁出新的堅實步伐。」其後在會見世界銀行等主要國際經濟組織負責人時，習近平也說，經歷40多年持續快速發展，中國經濟已經步入高質量發展階段，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右。「中方有充分信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。」

作為研究2025經濟工作部署的重要會議，12月9日召開的政治局會議也明確寫道，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，經濟運行總體平穩、穩中有進， 新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障紮實有力，全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。

從「堅定不移實現全年經濟社會發展目標」到「努力完成全年經濟社會發展目標任務」，再到「有充分信心實現今年經濟增長目標」，雖然只是微小的措辭變化，但也說明高層對經濟整體形勢的研判在不斷變化，不同措辭也向社會傳達着不一樣的訊息，也代表着不同的體感和温差。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

不過值得一提的是，12月3日，新華社刊發當前中國經濟問答，文章寫道，看經濟增速 ，不僅看當下、看一時，更要辯證看、長遠看。GDP及其增速，通常用來衡量一個經濟體的綜合經濟實力和水平。但作為一個數量指標，GDP強調的是量的概念，並不能全面反映經濟活動的質量和效率。「今年全年經濟增長目標是5%左右，我們一直朝這個目標全力以赴。經過努力，在5%的左一點或是右一點，都可以接受。」或許，這也是中國邁入高質量發展階段之後需要適應的新常態。