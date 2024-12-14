浙江「美女書記」涉嚴重違紀違法被查　曾直播帶貨一場賺逾70萬

據浙江省紀委監委消息，有「美女書記」之稱的，台州市政協副主席林虹涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。



「美女書記」林虹被查。（紅星新聞）

公開資料顯示，1967年6月出生的林虹是浙江溫嶺人，參加工作後長期在浙江台州任職。2011年7月起任浙江省仙居縣委副書記、代縣長，此後任縣長。2016年8月起，任浙江省仙居縣委書記，並繼續任縣長，同年11月不再擔任縣長，任仙居縣委書記。

2020年4月，林虹還曾以縣委書記的身份進行過一場網絡直播帶貨，推薦仙居的土特產品，根據「戰報」，在2個小時的直播過程中，林虹共賣出超5000件產品，銷售額71.2萬元人民幣。

據媒體當時的報道，作為當地主要領導，林虹的顏值一直受到關注，素有「美女書記」的美稱。

2020年4月，林虹還曾以縣委書記的身份進行過一場網絡直播帶貨。（紅星新聞）

今年下半年以來，林虹還在頻繁參加會議、活動，據台州市統戰部消息，上個月28日至29日，香港23名女企業家曾到台州開展考察交流活動，林虹當時還以台州市政協副主席的身份出席了活動。

11月18日，台州市政協副主席林虹曾到溫嶺市濱海鎮調研政協履職「服務為民」、民生議事堂、協商驛站等工作。12月1日，林虹還出席了2024台州馬拉松前起跑儀式。