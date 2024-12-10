再有中國女運動員變網紅 「190cm超模級美女籃球員」出道即巔峰
撰文：ETtoday
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大陸近期有不少退役運動員轉戰網紅圈，也有人因為「擦邊」情色遭到公審，不過，廈門女籃的21歲正妹籃球員卓識，不僅被認為是現今大陸女籃球界「顏值天花版」，在短影音平台上更可謂「出道即巔峰」，僅發表數條影片便吸粉23萬人，人數還持續上升。外界認為，卓識的球技如果可以更上一層樓，影響力將會不可小覷。
《搜狐體育》報道，廈門白鷺女籃球員卓識通過社交媒體分享了她的21歲生日慶祝照片，並表達了她的感激之情。她寫道：
21歲，今年我吹了好多蠟燭，超級開心，還有你們的愛讓我倍感溫暖。
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公開資訊顯示，卓識出生於2003年12月9日，身高190厘米，體重74公斤，擁有在女籃職司大前鋒的好條件。直至2021年，18歲的卓識被內蒙古女籃相中，開啟WCBA職業生涯。受到傷病影響，2023-2024年的賽季，卓識轉隊至新軍廈門白鷺，等待上場表現的機會。
年輕的卓識雖然在賽場上沒有拿出極為優異的成績，但她憑藉著活潑開朗的性格，再加上亮麗的外表和一雙大長腿，平時喜歡拍攝短影音，在平台上小有名氣，同時，她纖細的身材也被認為不像是個典型的運動員，更像是位名模，成功在平台上吸引大量粉絲。
卓識似乎對穿搭也很有研究，時而性感、時而氣質的不同風格，十分吸睛。她在21歲的生日文章中，一襲粉色削肩露肚裝，自信地展示出完美的身材。
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