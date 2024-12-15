深圳灣豪宅爆炸　墮樓死亡女子年僅38歲　該棟樓售價租金也曝光

12月11日下午，深圳灣一豪宅單位發生爆炸事件。網民影片顯示，一名坐在爆炸單位陽台邊的女性伴隨著對面鄰居的驚恐叫喊聲中，墮樓死亡。至於事故原因，網傳的悅府業主交流群組稱，「是燃氣」，「鄰居聞到味道」。



深圳消防救援通報稱，截至11日18時，明火已撲滅事故造成1人死亡，無其他人員受傷。事故原因正在進一步調查。



疑似有住戶坐在爆炸窗戶附近，網民稱其已墜樓。

12月11日14時45分左右，深圳市南山區粵海街道深圳灣的悅府二期住宅樓發生爆燃事件。影片顯示，當時百米高樓上，一名女性蜷縮在早已炸開巨大豁口的牆邊，瑟瑟發抖。她身後是巨大的濃煙和越來越猛的火勢，最終她遺憾墜樓。

+ 1

內媒報道指，12月14日上午8時許，深圳市殯儀館1號廳，墮樓女子阿文（化名）的告別儀式舉行。報導指，阿文1986年出生於湖北省，之後從湖北來到深圳，前些年，她已成功落戶深圳，原本一個多月後，阿文將迎來她39週歲的生日，卻遇上了令人遺憾的意外。

知情人透露，剛到深圳時，阿文在一家於深圳設有分支機構的公司上班，這家公司與深圳南油外服人力資源有限公司合作，因此，阿文的社保、公積金等由深圳南油外服人力資源有限公司代繳。在深圳落集體戶時，阿文的戶籍也落在當時深圳南油外服人力資源有限公司的辦公點（某花園寫字樓1107）。

如今深圳南油外服人力資源有限公司已有新辦公室。12月13日下午，該公司相關工作人員向紅星新聞介紹，2020年，阿文從原先的公司離職換了新去處後，該公司未再承接阿文的社保、公積金等相關代繳業務。

深圳灣高層豪宅爆炸瞬間恐怖影片曝光。（影片截圖）

該棟豪宅中介、住戶認為：死者是被火勢逼到牆角才墮樓

李先生是深圳一名中介，爆燃事件發生的前一天，他還帶客戶去看悅府二期1棟在28層的房子。「我賣的那房子，業主在國外，所以要賣房。」李先生向紅星新聞展示悅府二期C戶型的視訊顯示，進門右側是廚房，左側是臥室，正中央是客廳，但客廳直抵牆邊的玻璃和牆面，沒有露天陽台。

李先生說，按此前網上資訊和相關新聞披露，如確認是燃氣洩露導致爆燃，首先起火和威力最大的地方應在廚房，即入戶的門邊，「也許她是被火勢逼到牆邊這才引發墜落」。

李先生的說法得到該棟業主認可。居住在悅府二期1棟B戶型的張阿姨（化名）告訴紅星新聞，1棟共有ABCDE五個戶型，其居住的地方距離爆燃受損最嚴重的27、28、29層較近，因此，她家的門也被震壞了，但受影響最大是C戶型。

除悅府二期1棟C座27層至29層的住戶受到影響最大外，C座對面的悅府二期2棟也受到牽連。記者注意到，悅府二期2棟有住戶的玻璃和門窗被震壞，還懸掛在空中。事實上，悅府二期1棟和2棟間有約40米距離。事發後，住宅所屬物業華潤方面將住戶轉移到附近的海德酒店、安達仕酒店、木棉花酒店等安置。

不過，張阿姨（化名）在福田區還有房子，她不需去酒店居住，但讓她牽掛的是，她和女兒養了兩年的倉鼠。撤離後，她讓華潤物業工作人員幫忙投喂金絲熊。12月13日晚，張阿姨和女兒再度折回，在物業工作人員引領下，將金絲熊抱回到福田區居住地。

該棟豪宅海景房售價達5980萬 死者所住單位推估月租3萬

悅府二期的房價和租金同樣屬豪宅級。中介李先生透露，目前他在售的悅府二期高層E戶型朝海，面積225平方米，業主叫價5980萬元。據他介紹，C戶型面積相對較小，只有105平方米，但每平方米均價也在16萬元左右，光是租金一個月也需3萬元。

12月13日下午，悅府二期1棟的現場相關工作人員已進場排查。4至5名工作人員乘坐兩部升降機，沿著悅府二期1棟C戶型的外立面不停排查，爆燃波及最大的27層至29層是重點，他們也因此進入屋內檢測和排查。

13日晚，一些業主下班後陸續回到樓下並在物業工作人員幫忙下，拿取一些衣物、筆記型電腦等物品，以帶去酒店更換或工作。也有業主不滿酒店服務，想搬回家居住。不過，物業工作人員勸說他們暫住酒店。

深圳灣高層豪宅爆炸瞬間恐怖影片曝光。（影片截圖）

現場工作人員稱，「我們更著急，這麼多業主住酒店，多住一個晚上的開支可不小，好多酒店還是五星級酒店，但得等待檢測沒問題後，才能讓業主返回。」