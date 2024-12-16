IPO緊縮券商入寒冬　內地龍頭券商頻傳裁員降薪　從業人員年減5%

內地證券業正面臨寒冬，受經濟情勢不佳與官方加強監管影響，裁員、降薪情況顯著加劇。據中國證券業協會數據，截至12月12日，內地證券業從業人數降至33.2萬人，較去年同期減少1.89萬人，年減幅達5.28%。



從業人數大減 龍頭券商亦未倖免

綜合《第一財經》、《財聯社》、《每日經濟新聞》等內媒報導，內地券商薪酬結構調整及減薪已成普遍現象，部分券商降薪幅度達2成以上。

根據中國證券業協會數據顯示，97家券商的從業人數下降，其中3家券商減員超過1000人，減員超過200人的則多達34家。僅15家券商在今年錄得從業人數增長。統計指出，今年上半年，資產規模超過2000億元（人民幣，下同）的14家大型券商減員5735人。其中，方正證券減員最多，達1381人；中信證券、中信建投證券、國信證券及廣發證券等多家知名券商也均減員超過500人。

薪酬普遍下滑 部分降幅高達2成

除了裁員外，券商從業人員的薪酬水平亦面臨大幅下滑。據統計，41家上市券商中，約8成員工人均薪資下降，其中9家券商降幅超過2成。以龍頭券商為例，「三中一華」（中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券）今年上半年薪資總額全面縮水。中信證券薪資總額降至97.93億元，年減8.9%；中金公司則減至43.69億元，降幅達24%以上。

中信證券。（資料照片）

IPO政策緊縮 投行部門績效獎金消失

此外，隨著IPO政策收緊，上市數量減少，券商投行部門受到重大影響。有投行部門員工反映，與IPO相關的績效獎金已基本消失。部分券商對薪酬結構進行調整，對多部門實施減薪，以應對市場低迷帶來的壓力。

有分析認為，內地證券業正面臨經濟結構調整及監管加強的雙重壓力，裁員和降薪可能成為常態。對券商來說，如何在市場低迷與成本壓力下保持競爭力，將成為未來的重大挑戰。