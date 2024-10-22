香港券商兌付危機　部分深圳辦公室人去樓空　跨境展業或涉違規？

香港券商場外期權兌付事件繼續發酵。《財聯社》報道，距離9月30日部分香港券商場外期權強制平倉已經過去半個多月，不少投資者依然奔波在與券商溝通的路上。



《財聯社》報道，在國慶節前A股一波急漲行情，券商累積了較多的A股看漲期權，多頭期權平倉後，不少香港民企券商在賣出後沒有對沖，與客戶對賭，導致虧損嚴重，繼而出現不少機構拒絕支付投資者收益的情況。

深圳某投資者劉先生（化名）表示，10月以來，他多次去冠力國際位於深圳福田區某寫字樓的一處辦公地點，但大門緊閉，人去樓空。

冠力國際位於深圳福田區某寫字樓的辦公室已人去樓空。（財聯社）

劉先生在南方匯發、冠力國際與長發三間券商買入10個場外期權合約，在本輪行情中，10個合約收益加起來約200萬。他介紹，目前三間均不兌付盈利，期權費則採取分期兌付、打折兌付等不同方式返還。

劉先生表示，冠力在10月9日凌晨發公稱無法兌付收益，將分期返還期權費。截至10月21日，按照退還計劃，劉先生已經如約收到80%的期權費，但對於他主張的兌付收益，因無法聯繫到冠力國際相關人士，無法得到解決。

《財聯社》調查發現，包括冠力國際、南方匯發等多間香港券商在深圳均設有辦公地點，其中不乏在福田CBD核心區寫字樓中。有資管人士表示，香港券商在內地展業，設立所謂的「辦公室」、辦事處行產品銷售之實，包括跨境開展場外期權業務等行為均可能涉嫌非法金融活動。

有投資者稱，對接的銷售人員還可正常聯繫，安撫投資者的情緒，但他們表示公司現時沒有資金兌付收益，正在尋找妥善的解決方案，也有香港券商承諾兌付收益與期權費，目前尋求資方等自救。

另有投資者簽署切結書，承諾放棄收益並不追責。據《長遠投資委托切結書》顯示，長遠會返還期權費，不返還投資收益；在非承認責任的前提下，向投資者賠付相應金額作為友好補償。其中，所謂的「友好補償」的賠付即投資者的期權費。

有投資者簽署切結書，承諾放棄收益並不追責。（財聯社）

《長遠投資委托切結書》顯示，在非承認責任的前提下，向投資者賠付相應金額作為友好補償。其中，所謂的「友好補償」的賠付即投資者的期權費。（財聯社）

有投資者在不同公司簽訂了場外期權合約及投資看漲期權，在這一波上漲行情中，他盈利頗豐，但這些機構並未如約兌付收益，期權費的返還也各不相同。南方匯發的平倉通知顯示，由於近期行情漲勢兇猛，又遇到公司內部調整，面對巨大兌付壓力，需投資先有存續持倉今天清倉。據悉，當前南方匯發已經解散了投資者群。

報道指，開展場外期權業務的香港券商，至少應具備香港證監會頒發1號、4號以及11號牌照，投資者簽訂合約協議、入金的賬戶也需要對應。但多數投資者沒有直接與上述券商簽訂合約，而是通過LPF（香港有限合夥基金）、香港公司、信托賬戶收款等其他通道公司，甚至協議方與資金賬戶均不是一家，多方輾轉，投向上述券商。

此外，有投資者表示，某香港券商還在內地開發過一款名為「AI極速詢價」的App，引導投資者在內地投資該券商在香港的場外期權業務。為了規避監管，需要把手機的定位更改為香港，即可投資。

某香港券商在內地開發「AI極速詢價」App，引導投資者在內地投資該券商在香港的場外期權業務。（財聯社）

事實上，香港券商在內地開展場外期權業務或涉嫌違規。有業內人士表示，早在2022年，針對跨境互聯網券商在內地展業，監管早有表態。

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦此前在《中國金融》上撰文指出，在跨境證券投資服務方面，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇，超出內地在服務貿易總協定框架下的開放承諾。從業務實質看，這些跨境互聯網券商應認定為在境內「無照駕駛」，涉嫌非法金融活動。