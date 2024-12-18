2030年前中國經濟「年年保5」　內地學者倡超常規政策護航

中國今年經濟增長陷入「5%保衛戰」，對此，前中國財政科學研究院院長劉尚希近日表示，即便今年的經濟成長率達4.8%，在全球範圍內已屬亮眼表現，但若要實現戰略目標並降低風險，中國在2030年前每年經濟增速必須達到5%以上。



《財新網》報道，劉尚希近日於「預測與戰略暨2024全球財富管理論壇」指出，經濟增速是實現高品質發展的基礎，亦是改善民生的前提。他警告，如果經濟增長未能達到一定水平，中國在國際地位及外界預期方面將出現不利變化，可能引發一系列系統性影響。

根據中國國家統計局數據，今年前三季的經濟成長率為4.8%，尚未達到設定的全年5%目標。劉尚希表示，儘管4.8%的增長在全球範圍內表現優秀，但對中國而言，這一速度仍未達到「正常狀態」。

他強調，在2030年前實現每年5%以上的經濟增長是必要的，政策制定及改革安排應圍繞此目標展開。劉尚希指出，「只有站上5%，才能實現戰略目標。如果不能達到這一速度，未來將面臨更大的風險。」

劉尚希認為，中國在2030年前實現每年5%以上的經濟增長是必要的。圖為2017年2月浙江寧波舟山港穿山港區集裝箱碼頭。（新華社）

針對如何「保5」，劉尚希建議當前宏觀政策需持續發力，包括超常規調節、支撐寬鬆的貨幣政策及更加積極的財政政策。他認為，政策的目的是讓經濟增速迅速回歸正常，改革則在於提高潛在成長率，為未來發展提供更大空間。

劉尚希還強調，政策規劃不能僅一年一年制定，而應一次性明確2030年前的宏觀政策及目標，確保政策的連續性、穩定性和有效性。他認為，當務之急是讓宏觀政策、中長期政策及改革安排緊密協作，共同實現5%的增長目標。