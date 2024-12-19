最高檢依法對茍仲文決定逮捕　曾任國家體育總局長涉大搞權錢交易

據最高人民檢察院周四（19日）消息，十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任茍仲文涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對茍仲文作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



據早前報道，經查，茍仲文喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央重大決策部署和履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞體育系統的政治生態；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請和旅遊活動安排；違反民主集中制原則簽批大額資金，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物。

利用職權為親屬經營活動提供幫助，搞權色交易；在體育項目建設或收購中不正確履行職責，私自留存涉密文件；公器私用，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物；隨意決策，濫用職權，造成巨額經濟損失。

前行政長官林鄭月娥（右）曾與苟仲文（左）會面，獲苟仲文致送第十四屆全國運動會的紀念品。（政府新聞處圖片）

公開履歷顯示，茍仲文生於1957年6月，早期在原國家信息產業部工作，歷任中國電子信息產業發展研究院院長、原國家信息產業部副部長等職。

2008年，茍仲文調任北京市副市長，任該職5年後，於2013年任北京市委常委、市委教工委書記、中關村管委會黨組書記，同時兼任北京市委黨校校長、北京行政學院院長。

2016年4月，茍仲文任北京市委副書記，半年後調任國家體育總局，2022年7月29日消息，茍仲文因年齡原因，不再擔任國家體育總局局長、黨組書記職務，後任全國政協民族和宗教委員會副主任。今年5月30日消息，茍仲文被查。