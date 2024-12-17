「對統計造假失察，干預插手司法活動」雲南原副省長李石松被雙開

央視17日報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央候補委員，雲南省委原常委、省政府原副省長李石松嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並對其給予開除黨籍及開除公職處分。



雲南省委原常委、省政府原副省長李石松。（資料圖片）

通報指，經查，李石松喪失理想信念，背棄初心使命，履行全面從嚴治黨政治責任不力，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規借用車輛；不按規定報告個人有關事項，違規幫助他人晉升職務；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排；不正確履行職責，對統計造假失察，違規干預插手司法活動；貪圖享樂、道德敗壞；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李石松嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予李石松開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、雲南省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

公開資料顯示，今年55歲的李石松長期在雲南工作，歷任雲南省政府辦公廳秘書二處副處長、處長，雲南省政府督查室副廳級督查專員等職，2013年任雲南省政府副秘書長。

李石松2016年調任紅河州委常委、常務副州長，2018年任雲南省工信委主任、省中小企業局局長，後任雲南省工信廳廳長、黨組書記。2019年任曲靖市市長，2021年任雲南省委常委、曲靖市委書記。

2023年12月，李石松卸任曲靖市委書記，任雲南省委常委、省政府黨組副書記，後任常務副省長至此番被查。

他也曾長期任職雲南省政府辦公廳，歷任秘書三處副處長、秘書四處副處長、秘書四處處長，後任雲南省政府督查室副廳級督查專員兼省城鄉統籌辦公室主任等職。