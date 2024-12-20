｢拐子婆｣余華英死刑　受害者楊妞花父母墳前痛哭　親戚：遺憾很多

12月19日，備受關注的余華英拐賣兒童案在貴州省高級人民法院重審二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。20日上午，曾經被余華英拐賣的楊妞花回到家鄉貴州省畢節市織金縣，楊妞花的堂妹稱，聽到庭審結果時忍不住流淚，「但還是有很多遺憾」。



當日，身著黑色長款羽絨服的楊妞花與姐姐楊桑英回到織金縣與外婆、姨媽、叔叔等家人團聚，相對之前的沉重心情，她明顯恢復了往日的健談與熱情，除了和現場媒體介紹家人、家鄉的風俗習慣、展示自己剛學會的貴州方言等，還講述了當初網絡認親時，自己如何和叔叔家的堂妹建立聯繫，最終成功找回家人。她表示：「是我妹妹在我的視頻下留言評論，熱度很高。我妹妹的眼睛和我一樣。」

不過當楊妞花與親友為雙親上墳時，她和姐姐在父母墳前抱頭痛哭，外婆則在一旁抹淚，情緒激動，在場的人無不為之動容。

楊妞花在父母墳前痛哭。（影片截圖）

楊妞花在父母墳前痛哭。（影片截圖）

楊妞花與姐姐抱頭痛哭。（影片截圖）

楊妞花在父母墳前痛哭。（影片截圖）

外婆則在一旁抹淚，情緒激動，在場的人無不為之動容。（影片截圖）

楊妞花的堂妹則透露，庭審時自己一直在家中等候，聽到結果出來一刻忍不住流淚。她解釋，第一感覺覺得兩個姐姐不容易，但還是覺得有很多遺憾，「就算回來了，也見不到爸爸媽媽了，這就是一種遺憾」。

楊妞花的堂妹。（極目新聞）

一審重審時，公訴機關指控余華英涉嫌拐賣的兒童從11人增加到17人，多名被害人及家屬到庭參加訴訟。

宣判前，楊妞花曾表示：「這次是最後一戰，余華英得到的結果還是判處死刑。整個庭審過程中，余華英態度非常囂張惡劣，她還是覺得自己沒有錯。一直到宣判結果出來，她的眼淚掉下來了。」

楊妞花與父母合照。（央視新聞）

楊妞花與養家親戚合照。（中國之聲）

案情回顧

1993年起，余華英及其同夥一起拐賣多名兒童。2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪，被刑事拘留。

2023年9月18日，貴陽市中級人民法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。

2023年11月28日，余華英拐賣兒童案二審開庭。二審庭審後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。2024年1月8日，貴州省高級人民法院裁定，對余華英拐賣兒童案發回重審。

「拐子婆」余華再判死刑：賣親生仔開始，拐賣17兒童

被拐賣26年後最終成功尋親的楊妞花。（澎湃新聞）

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

今年10月25日，余華英涉嫌拐賣兒童案重審一審宣判，貴陽市中級人民法院再次認定余華英犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，依法判決被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英當庭表示上訴。

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

楊妞花曾表示，上訴是每一個被告人的權利，但是她相信二審仍會維持死刑判決。