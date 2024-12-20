余華英案庭審細節曝光　曾反問楊妞花：用開水澆頭妳還會有頭髮？

12月19日，備受關注的余華英拐賣兒童案在貴州省高級人民法院重審二審宣判，駁回余華英上訴，維持一審死刑判決。作為被拐者之一，楊妞花到庭參加訴訟。20日，庭審細節曝光。案件判決後，楊妞花的代理律師王文廣向媒體透露，庭審過程中，余華英否認楊妞花提到的被開水燙頭一事，並反問：「我用開水澆妳的頭，妳還會有頭髮嗎？」



19日下午2時15分左右，楊妞花及王文廣從貴州省高級人民法院走出。對於案件當庭宣判，王文廣表示超乎其意料之外，並指判決越早送最高人民法院核准的時間就越早。按照刑事訴訟程序，該案將報請最高人民法院進行死刑覆核。他介紹，核准時間一般在一年左右，快的也有3至5個月，一般情況在一年左右都是正常期限。

就庭審細節，王文廣透露，余華英對案件事實仍不認可，依然認為她在案件中的作用很小，自己不是拐賣兒童的提議者，且不掌握錢。不過此次庭審，余華英沒有提供新的事實和新的證據，「最終裁定之後明顯看到她害怕了，兩隻手撐著桌子」。

王文廣接受傳媒訪問。（極目新聞）

而在庭審過程中，楊妞花曾問余華英是否對其有過毆打，後者否認。對於楊妞花提到的被滾水燙頭一事，余華英反問，「我用開水澆你的頭，你還會有頭髮嗎？」對此，王文廣認為，在楊妞花那個年紀，那個水只能說是其無法承受的溫度，不一定是滾水，「這個事實她（余華英）就不承認」。

至於余華英案件為何沒過追訴期？王文廣表示，這是因為余華英屬於持續性犯罪，直到2004年都在犯罪，因此沒有過追訴期。他也強調，一日未到死刑最終執行的那一天，案件等於都沒有真正地塵埃落定；又指案件核准後可能會馬上結束，但是打拐不會結束，「希望有更多像楊妞花一樣的人站出來，才能有更多家庭團圓，才能有更多像余華英一樣的人販子受到嚴懲」。

楊妞花與父母合照。（央視新聞）

楊妞花與養家親戚合照。（中國之聲）

案情回顧

1993年起，余華英及其同夥一起拐賣多名兒童。2022年7月，余華英因涉嫌拐賣兒童罪，被刑事拘留。

2023年9月18日，貴陽市中級人民法院一審以拐賣兒童罪，判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，余華英提出上訴。

2023年11月28日，余華英拐賣兒童案二審開庭。二審庭審後，檢察機關提出發現余華英有漏罪未處理，建議發回重審。2024年1月8日，貴州省高級人民法院裁定，對余華英拐賣兒童案發回重審。

「拐子婆」余華再判死刑：賣親生仔開始，拐賣17兒童

被拐賣26年後最終成功尋親的楊妞花。（澎湃新聞）

2021年5月15日，楊妞花（中）回到家鄉，與外婆（左）、堂妹（右）坐在一起。（新京報）

今年10月25日，余華英涉嫌拐賣兒童案重審一審宣判，貴陽市中級人民法院再次認定余華英犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大，依法判決被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英當庭表示上訴。

余華英二審庭審現場。（央視影片截圖）

楊妞花曾表示，上訴是每一個被告人的權利，但是她相信二審仍會維持死刑判決。