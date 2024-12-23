從娃娃抓起　官方推出《共產主義接班人叢書》傳承紅色基因教育

北京官方大力推進思想政治教育，推出專為少年兒童打造的政治啟蒙讀物。內媒《中國青年報》報道，一套名為《共產主義接班人叢書》的書籍於今年出版，並於12月20日在北京舉行了出版座談會，主題為「高舉隊旗跟黨走，傳承紅色基因，做共產主義事業接班人」。



這套叢書由中共中央黨校哲學教研部主任董振華主編，由中國少年兒童新聞出版總社出版。據介紹，內容以「童言童語」方式解答「共產主義從哪裡來、共產主義是什麼、為什麼要信仰共產主義、怎樣實現共產主義、如何做好共產主義接班人」等問題，旨在對少年兒童進行政治啟蒙。

中國少年兒童新聞出版總社隸屬共青團中央，其相關負責人表示，將繼續推進這類出版工作，透過「共產主義信仰之光」引領少年兒童逐夢之路。內媒《未來網》引述與會人員指出，如何向少年兒童普及馬克思主義基本原理及共產主義理想信念教育，是一項緊迫且極具挑戰性的任務。

2019年，中央宣傳部、教育部和共青團中央印發通知，部署在全國中小學組織展開「我愛祖國，同唱國歌」活動，稱要「唱響愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律」。（視覺中國）

中共總書記習近平一向重視思想政治教育，曾在2019年北京主持全國思想政治理論課教師座談會，強調要從小培養「一代又一代」擁護中共領導的人才，且要「從娃娃抓起」。

今年5月，新時代學校思政課建設推進會在北京召開，習近平再次指示，要培養讓黨放心、愛國奉獻的時代新人，為實現民族復興貢獻力量。