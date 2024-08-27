北京加強教師政治思想教育：必修習近平重要論述　增進對黨的認同

北京官方26日發布了《中共中央和國務院 關於弘揚教育家精神加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見》，對教師行為提出了新的規範，特別強調堅決抵制損害黨中央權威和國家利益的言行。這份意見旨在進一步提升教師隊伍的思想政治素質與專業能力，強化對教師的政治教育，確保教育事業始終與黨的政策方向保持一致。



《人民日報》27日報道，該《意見》明確要求，要加強教師隊伍的思想政治建設，包括加強理念信念教育，並統籌各級各類黨校（行政學院）等資源，定期開展教師思想政治輪訓。透過這些措施，旨在「增進教師對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同和情感認同」。《意見》還特別強調，必須掌握黨對教師隊伍建設的領導權，將思想政治和師德要求作為教師選聘、合約、評優獎勵和項目申報等工作的首要條件。

在師德師風建設方面，《意見》指出，教師應具備師德，並且思想政治教育應融入到教師的日常教學和職業生活中。文件要求將習近平對於教育的重要論述作為教師培養的必修課，並且對於違反師德的行為，必須從嚴處分。

此外，《意見》也著重強調了教師專業素養的提升。文件提出，要健全具有中國特色的教師教育體系，提升教師的學科能力和學科素養，強化教師在教書育人方面的綜合能力。

在教師評價改革方面，《意見》要求突出教育教學的實績，強調憑能力、實績和貢獻來評價教師，並堅決克服唯分數、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子等現象。同時，《意見》還強調要加強對教師權益的保障，弘揚尊師重教的社會風尚，並提出要講好中國教育家的故事。

這一系列舉措表明，北京官方正在進一步強化對教師隊伍的管理和引導，通過提升教師的政治立場和專業能力，確保教育事業能夠為黨和國家的長遠發展提供有力支撐。自習近平上任以來，教育一直被視為「國之大計、黨之大計」，而此次發布的新規正是對這一理念的進一步實踐，旨在透過思想道德教育、文化知識教育和社會實踐教育的環節融入，從黨和國家事業發展全局的高度，堅守為黨育人、為國育才。