國安部：境外間諜情報機構利用社交媒體評論區竊取國家機密

國家安全部在今日（23日）發表題為「警惕評論區裡的諜影重重」的文章指出，近年來，部分境外間諜情報機關利用網絡社交媒體評論區竊取國家秘密、擾亂網絡秩序，對國家安全構成威脅。



國家安全部指，近年來，部分境外間諜情報機關利用網絡社交媒體評論區竊取國家秘密、擾亂網絡秩序，對國家安全構成威脅。（資料圖片）

文章指，境外間諜情報機關可能通過偽裝成相關話題愛好者，潛伏在有關政治、經濟、軍事、科技等內容的網絡評論區裡，以詢問、辯論、交友等方式刺探我國家秘密。工作發現，有境外間諜情報機關通過人工篩選或算法捕捉等方式，在某涉我科技項目視頻的評論區中刺探我科研裝備參數、編號、研發人員等涉密敏感信息。

文章指，境外間諜情報機關可能通過招募「水軍」、使用社交媒體機器人等方式，在評論區中肆意編造散佈抹黑我政府、政策的不實言論，或歪曲我國歷史誤導民眾認知。工作發現，有境外間諜情報機關在關於我國歷史英雄人物的網絡評論區中大量刷屏野史、偽史，妄圖詆毀抹黑我國歷史文化與英雄楷模，消解人民群眾對英雄人物的敬仰及對我國歷史文化的認同。

文章又指，境外間諜情報機關可能通過創建大量用於製造輿論的網絡帳號，在社交媒體中主動操縱設置話題，並在評論區中刷屏控評，激化矛盾、製造對立，企圖帶偏輿論風向，操縱輿論話題。工作發現，有境外間諜情報機關惡意設置有關敏感話題，並刷屏煽動反動言論，激化民眾情緒，試圖挑事鬧事、製造混亂。

國家安全部稱，面對境外間諜情報機關利用互聯網竊取我國家秘密、擾亂我網絡秩序等行為，廣大人民群眾應保持警惕，增強國家安全意識和反間防諜意識。