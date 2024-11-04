境內外勾結偷運鎵出境　國安部破獲涉稀有金屬案

稀有金屬「鎵」因在晶片、光纖、新能源電池等行業的應用價值，被譽為「半導體工業新糧食」。官方為保障鎵的戰略儲備，於去年7月3日正式將其列為出口管制物項，並於同年8月1日開始實施相關出口限制。近期，國家安全機關與相關部門聯手破獲一宗由境內外人員勾連、企圖將鎵偷運出境的案件。



微信公眾號「國家安全部」4日發布消息，揭露此案由境外人員杜某及其國內聯絡人湯某策劃，杜某試圖將含鎵物品隨身攜帶出境。國安人員於例行檢查中成功攔截，並在杜某行李中查獲金屬鎵。隨後的調查顯示，杜某並不知情鎵屬於管制物項，而是受湯某指使代為運送。由於此案未造成實質危害，國家安全機關依法對杜某進行批評教育，並告知我國出口管制物項的相關法律。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty）

深入調查後發現，湯某受境外人員范某指使，自2024年初開始在國內採購鎵並計劃運送出境。湯某明知鎵屬管制物項，卻因利益驅使鋌而走險，試圖透過杜某之手將鎵運出國門。國家安全機關會同相關部門對涉案公司及責任人員進行依法處置，對此類違規行為予以嚴厲打擊。

國家安全機關提醒民眾，稀有金屬如鎵對國家的能源轉型、技術進步及產業升級具有重要戰略意義，維護關鍵礦產資源安全刻不容緩。民眾如發現可疑線索，應立即透過官網和微信公眾號等渠道向國家安全機關進行舉報。