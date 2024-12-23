受賄逾6億 逃避安檢隨身帶25把刀上飛機 貴州廳官劉文新判死緩
撰文：朱加樟
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央視報道，貴州省黔東南苗族侗族自治州中級法院23日一審公開宣判貴州省委政法委原副書記劉文新受賄、行賄、洗錢、非法攜帶管制刀具危及公共安全一案，對劉文新以受賄罪等多條罪名合共判處死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產。
經審理查明：2003年至2022年，劉文新利用擔任貴州省委政法委副書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在土地出讓、工程承攬、項目推進等事項上提供幫助，單獨或者夥同他人非法收受財物共計折合人民幣6.09億餘元，其中部分未實際取得。
2018年至2022年，劉文新為謀取不正當利益，向相關國家機關工作人員行賄共計折合人民幣48.65萬元；2021年6月至2022年6月，劉文新為掩飾受賄犯罪所得，將價值人民幣1476萬餘元的黃金、港幣轉換為現金使用；2020年1月4日，劉文新以逃避安檢的方式，將25把管制刀具隨身攜帶至民用航空器內，嚴重危及公共安全。
法院宣判，對劉文新以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以行賄罪判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣十萬元；以洗錢罪判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣一百萬元；以非法攜帶管制刀具危及公共安全罪判處有期徒刑六個月。
劉文新當庭表示服判，不上訴。
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