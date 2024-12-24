與10年前相比　台灣民調： 破5成民眾認為台灣戰爭風險升高

台媒《聯合新聞網》報道，國民黨立委羅智強成立的新國會智12月24日舉行「台灣10年，你滿意嗎？」民調發布記者會，公布10年前相比各項議題的意向變化。



與10年前相比，覺得台灣面臨戰爭的可能性增加的受訪者有55.9%（增加很多為28.4%，增加一些為27.5%），覺得台灣面臨戰爭的可能性減少的受訪者為16.3%（減少一些為9.8%，減少很多為6.4%），認為跟以前一樣／差不多的受訪者為10.4%，不知道／無意見／拒答者為17.4%。



解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日一艘中國軍艦在解放軍於福建省福州附近進行的軍事演習中航行。福州與馬祖相距約50公里。（Reuters）

根據交叉分析，泛綠支持者有達44.7%認為台灣面臨戰爭的可能性增加，僅24.9%認為可能性減少。泛藍支持者達72.4%認為可能性增加，僅9.6%認為可能性減少。民眾黨支持者76.8%認為可能性增加，僅13.7%認為可能性減少。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全台灣18歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自今年12月16日至18日，共成功訪問1101份有效樣本，資料依照性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反復加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

電騙問題更嚴重的

與10年前相比，認為詐騙問題比以前增加的受訪者有88.2%（增加很多為78.3%，增加一些為9.9%），認為詐騙問題比以前減少的受訪者為2.9%（減少一些為2.0%，減少很多為0.9%），認為詐騙問題跟以前一樣／差不多的受訪者為4.2%，不知道／無意見／拒答者為4.7%。

泛綠支持者達87.7%認為台灣詐騙問題增加，泛綠支持者僅3.4%認為台灣詐騙問題減少。泛藍支持者達92.9%認為台灣詐騙問題增加，泛藍支持者僅2.5%認為台灣詐騙問題減少。民眾黨支持者88.8%認為台灣詐騙問題增加，民眾黨支持者僅5.3%認為台灣詐騙問題減少。

陸委會：89.5%的民眾不認同中國大陸長期對台軍事威脅

台灣陸委會本月早些時候的一項民調顯示，近75%的民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

據陸委會官網12月5日公佈的結果，89.5%的民眾不認同中國大陸長期對台軍事威脅、經濟脅迫與外交打壓；84.9%不認同中國大陸在國際場域強調台灣問題是內政，以及要求其他國家遵守一中原則。