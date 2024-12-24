台灣麥當勞主管涉「性侵少女員工1年」害她輕生　母揭曾私訊求饒

台北市麥當勞主管傳出性侵17歲少女導致輕生。對此，台灣麥當勞回應，已於5月解僱性侵主管，檢警也已經展開調查。不過網友怒火仍無法平息，甚至加害者的IG也被挖出。



一名媽媽於11日在社群平台Threads上發文，內文中提及：

我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因爲長達一年被麥Ｘ勞的前主管以排班權利對她性侵。

並指出，女兒需要這份工作，且知道她有憂鬱症而不敢透露案情，但最終女兒不堪壓力也罹患憂鬱症，偷偷去看醫生。

少女母親的貼文。（Threads截圖）

少女母親控訴文的附圖。（Threads截圖）

母親指控麥當勞從頭到尾只回覆一張公文。（Threads截圖）

少女媽媽貼出性侵主管的求饒私訊，對話中可見，被害少女詢問性侵主管：

你對我性侵的事你想怎麼何解（解決）？

對方卻回覆：

我已沒了工作我也回不去，也不會回去，所以想解決此事。

最後只含糊的說「撤告部分」、「多少能和解？」。

涉性侵麥當勞主管IG關閉。（IG截圖）

台灣麥當勞發布聲明表示，公司今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據「性別平等工作法」，邀請外部專家及公司法務部門組成調查小組，確認「性騷擾」案成立後，5月解僱被申訴的當事人：

有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。

對此令人遺憾事件，向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。

目前，此案已由警方調查並移送檢方偵辦，相關事宜仍待司法進一步釐清。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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