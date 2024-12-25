中國兩兄弟疑在日本偷割走3200顆椰菜　老農民憤怒：永遠無法原諒

日本茨城縣的農民們21日表示，家裏高麗菜園發生大規模盜採事件，先後有超過3200顆椰菜在田間被割走，晚間抓獲2名中國籍男子。日本警方表示，2人為親兄弟，但向警方否認了犯罪事實，他們稱以為這些椰菜是沒人要的，「我們才撿走的」。



《瀟湘晨報》報道，日本農民表示，當天晚間正好在巡邏菜園，正好看見兩名男子正在偷高麗菜，且菜園多處有明顯被刀割的痕跡。



警方趕到時，這兩名男子已將偷摘的高麗菜裝上了卡車，共有8顆椰菜，價值約為3200日圓（約158元港幣）。日本警方稱，「這兩名嫌疑犯是中國籍兄弟，分別為45歲的周成青，和36歲的周成乙，被捕時，兩兄弟否認了犯罪事實，目前警方正在調查，這兩起案件是否與其他偷竊案有關聯。」

日媒報道當時兩兄弟偷走8顆價值3200日圓的高麗菜。（影片截圖）

警方稱，針對高麗菜的大規模失竊，警方懷疑有多人犯案的可能，目前正在加強夜間巡邏，建議農民加裝監視器與感應燈。

日媒報道指，當地農民表示，他們從未遇過如此誇張的偷菜事件，讓他們蒙受重大損失。一名老農民表示，他種植高麗菜已經有大約50年了，從來沒有被偷過這麼多，「這是專業的犯罪，我永遠無法原諒，本想將賣高麗菜的錢，拿來給孫女買禮物。」

據了解，受天氣影響，日本高麗菜的出貨量下降，導致冬季菜價比平常飆升數倍。坂島市蔬果市場負責人表示，「由於極端高溫和缺乏降雨，主要產區愛知縣的產量下降，售價大約比正常情況高三倍。」