搵冬眠地方？日本棕熊闖福島民宅　「鑽暖桌取暖」嚇壞獨居男屋主

日本11月30日才發生一隻身長約一米的母熊入侵秋田市區一間超市，並襲擊一名男性員工，約55小時後才被捕捉，無獨有偶，23日晚間在東北的福島縣，又傳出有一隻棕熊闖入民宅內，不止搜尋食物，甚至還鑽入民宅客廳的暖爐桌取暖，警方和當地獵人在與牠對峙了近一天，才麻醉了這隻熊，將牠野放回山林裡，所幸事件沒有造成人員傷亡。



23日晚間6點20分左右，福島縣喜多方市的一位60多歲男子回家，驚見一隻熊的頭卡在客廳的被爐裡。該獨居男子隨後被疏散到附近住宅，沒有受傷。

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喜多方市市民生活課長東海林一宏在趕到現場後表示：「每年的這個時候，熊都有尋找睡覺的地方，為冬眠做準備的習慣，所以我認為牠找到了完美的地方。」

這隻入侵的熊長約90公分，是隻成年棕熊，據推測是從住宅後門進入屋內。牠一直在屋內待到隔天中午，這才移動到附近的農業棚子中，與牠對峙多時的警方、獵人與獸醫於下午採取行動，獸醫用吹槍麻醉了牠，之後將牠野放回山中。

有網友則在網上討論這則趣事：

「熊：外面好冷〜超市買東西、親戚叔叔家裡取取暖，真好！」、

「好可愛，請送來我家」、

「這年頭的熊熊也懂暖被桌的好…」、

「（熊）吃麝香葡萄不稀奇了」、

「懂吃又懂取暖」、

「喜多方室外太冷，溫暖的家中冬眠剛剛好」、

「還好不是冬眠到春天才離開」。



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在森林遭棕熊追捕 結局竟然是這樣（點圖放大瀏覽）：

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