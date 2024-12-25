效仿特斯拉？豐田意在中國建首個獨資電動車工廠

這兩天，多家外媒爆料：日本豐田汽車公司計畫在中國建設首個獨資工廠。



據《日本經濟新聞》12月23日報道，豐田希望效仿特斯拉，在沒有當地合作夥伴的情況下，建設其在中國的第一家獨立運營的工廠，以擴大該公司在全球最大汽車市場的業務。

知情人士透露，該公司正努力在上海為該項目爭取與特斯拉相當的建廠條件，包括土地、政策支持等。2018年，中國取消了新能源汽車的外資股比限制。美國電動汽車製造商特斯拉當時就決定在上海建設一座獨資工廠，最先受益。

2021年12月14日，豐田汽車公司的 bZ 緊湊型 SUV 在日本東京舉行的公司電池電動汽車戰略簡報會後拍攝。（Reuters）

知情人士告訴《日本經濟新聞》，豐田的目標是2027年前後在上海設立工廠並投入運營。該工廠將主要為中國市場生產豪華品牌雷克薩斯的電動汽車。雷克薩斯去年在中國銷售了約18萬輛汽車，主要在日本製造。雷克薩斯的目標是，到2030年銷售100萬輛電動汽車，到2035年全球生產的雷克薩斯都是電動汽車。

報道指出，之前豐田在中國的工廠採用的都是與中國車企合資的形式，比如豐田與一汽集團、廣汽集團合作的一汽豐田、廣汽豐田，他們去年在中國共生產了175萬輛汽車。但豐田仍希望建造獨資的電動汽車工廠。

早在今年6月，美國《彭博社》就曾援引知情人士的話報道稱，豐田計畫在上海建設一家獨資工廠，生產雷克薩斯電動汽車，正與當地政府討論尋求與特斯拉同等的待遇。當時豐田沒有回應彭博社的置評請求。

12月24日，雷克薩斯中國向《財聯社》回應稱，「非官方消息，不予評論」。

日本廣播協會（NHK）分析稱，豐田希望新工廠能助其在中國市場迎頭趕上。去年，中國憑藉著在電動汽車領域的優勢，超越日本成為全球最大的汽車出口國，日本車企卻因專注於混合動力汽車而在電動汽車領域失去優勢。

日本汽車大廠豐田（Toyota）有意把電動車製造重心放在中國。（VCG）

目前，中國市場的電動汽車持續高速增長，乘用車的電動化滲透率已經超過50%。沒有抓住汽車電動化轉型趨勢的日本車企在中國市場節節敗退。去年，豐田在中國的銷量下滑了2%，至190萬輛。不過，雷克薩斯表現穩健，同比增長3%。

豐田還算勉強穩住了市場，但他的日本同行們表現卻不容樂觀。日本第二大汽車製造商本田去年在華銷量同比下降10.1%，第三大汽車製造商日產的中國銷量甚至同比下跌了24.8%。因銷量下滑，日產和本田今年關閉了部分在中國的工廠。去年10月，日本三菱汽車決定終止在中國的本地生產。

為「追上中國技術」，日產、本田12月23日共同宣佈，將正式開啟合併談判「抱團取暖」，三菱也在考慮是否加入這一計劃。

豐田汽車公司社長佐藤恒治於去年4月上任，他的前任豐田章男是豐田汽車創始人豐田喜一郎的孫子。豐田章男卸任時，《路透社》指出，他掌舵期間對混合動力汽車的堅持令豐田的電動化轉型緩慢。

2023年4月，豐田汽車宣布，原執行董事佐藤恒治升任社長兼首席執行官。（Reuters）

佐藤恒治接棒後，豐田採用了「電池優先」的戰略。《彭博社》稱，根據該戰略，雷克薩斯被視為豐田未來幾年在電動汽車領域的「槍」。不過，佐藤恒治之後又澄清，電動汽車只是豐田「多途徑」方法的「缺失部分」，該公司仍將為消費者提供燃油、電動、混合動力等多種選擇。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

