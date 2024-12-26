內地經濟學家任澤平遭微博禁言　疑引漢武帝詔文影射經濟問題

中原銀行首席經濟學家任澤平因在微博發文引用「輪台詔」內容，被認為暗指中國國家主席習近平，遭微博禁言。根據媒體報道，該篇微博已被刪除，其個人頁面顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，外界普遍認為禁言與該篇文章有關。



任澤平於本月24日在微博發文，引用漢武帝在西元前89年頒布的「輪台詔」，其中提到「朕即位以來，所為狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今事有傷害百姓、靡費天下者，悉罷之」。這段文字被認為是在批評當前政策，引發外界關注並在社交平台X（原推特）廣泛流傳。

中原銀行首席經濟學家任澤平。（新浪財經）

「輪台詔」是漢武帝在位晚年反省施政過失的詔書，公開向臣民道歉。任澤平引用該詔文，讓不少人聯想到中國當前經濟困境，包括房地產低迷、消費緊縮、青年失業率攀升及經濟復蘇不如預期等問題。

據了解，這並非任澤平首次被微博禁言。今年10月，他因與深圳東方港灣投資管理有限公司總經理但斌就股市展開言論交鋒，雙方均遭禁言。任澤平主張看好A股，但斌則警告股市風險，兩人爭論引發廣泛關注。

近日有媒體報道指出，中國官方近期對證券業首席經濟學家的發言加強監管，要求相關言論需報備審查，若產生不良影響甚至可能面臨解聘處分。目前尚不清楚任澤平是否僅被禁言，或另有其他懲罰。