珠海車撞人35死｜肇事司機判死刑　法院：社會危害極大，性質惡劣

廣東珠海11月11日發生體育場開車撞人事件，導致35人死亡。經過一個多月的調查與審判，珠海市中級人民法院12月27日判處62歲嫌犯樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。



新華社報道，法院經審理查明，樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意通過駕車衝撞人群方式發洩私憤，於2024年11月11日晚，在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在鍛鍊的人群，造成重大傷亡後果。

法院認為，樊維秋的犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，應當依法嚴懲。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，樊維秋及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，樊維秋進行了最後陳述，當庭認罪。

肇事車輛為黑色越野車。

珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）

據了解，珠海早前發生男子駕車無差別撞人事件後，當地多項大型運動均宣布取消或延期舉辦。珠海馬拉松組織委員會12月24日發布公告，宣布因故延期至2025年1月12日舉辦的2024年珠海馬拉松取消舉辦。

事發至今，珠海市多名官員被撤職，珠海市長黃志豪、副市長謝仁思辭職，並免去謝仁思的珠海市公安局局長職務。

另外繼12月8日珠海香洲區區長有所調整後，廣東珠海香洲區政府網站「區領導」一欄中，區委書記一職再發生變化，劉力替換李偉輝任珠海市委常委、香洲區委書記。