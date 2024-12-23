珠海車撞人35死｜事發地所在香洲區　區長、區委書記接連卸任

繼12月8日珠海香洲區區長有所調整後，廣東珠海香洲區政府網站「區領導」一欄中，區委書記一職再發生變化，劉力替換李偉輝任珠海市委常委、香洲區委書記。



值得注意的是，今年11月11日發生的「珠海車撞人事件」，事發地珠海體育中心就位於香洲區。



公開簡歷顯示，新任香洲區區委書記劉力（男），1980年11月出生，漢族，貴州省畢節市人，2002年7月參加工作，2002年6月加入中國共產黨。曾長期任職深圳市，曾任寶安區城市管理和綜合執法局黨組書記、局長，寶安區福海街道黨工委書記等職。2021年8月，他跨市調整，任河源市龍川縣縣長，後任龍川縣委書記，至此番再次跨市任職。

劉力任珠海香洲區區委書記。

此前，出生於1970年1月的李偉輝任珠海市委常委、香洲區委書記。12月8日，香洲區區長亦有所調整，張會洋任香洲區代區長，原區長劉齊英卸任。

張會洋任香洲區代區長。

值得注意的是，11月11日，珠海航展前一晚發生男子駕車無差別撞人事件，造成35人死亡、43人受傷，未包含自殺未遂的肇事男子，而事發地珠海體育中心就位於香洲區。