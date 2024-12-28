習近平：中央政治局委員要加強管理家人和工作人員

新華社報道，中共政治局星期四（12月26日）至星期五（27日）召開民主生活會，習近平主持會議。習近平在會上指出，指中央政治局的同志要堅持以馬克思主義政治家的標準，嚴格要求自己，帶頭執行民主集中制，也要加強對家人和身邊工作人員的教育管理。



習近平說，這次中央政治局民主生活會開得很有成效，達到了交流思想、檢視問題、明確方向的目的，有利於中央政治局增進團結、改進工作、擔當使命。

習近平認為，黨的紀律為正確行使權力、防止以權謀私劃出了底線、設置了禁區，是黨員、幹部保持清正廉潔的安全防護欄。「敬畏紀律、遵守紀律，就能抵禦腐蝕、百毒難侵。」

他說，只要滋生腐敗的土壤和條件仍然存在，反腐敗鬥爭就永遠在路上。對反腐敗鬥爭形勢要異常清醒、態度要異常堅決，決不能松懈，決不能手軟。

習近平提出，中央政治局委員肩負重任，必須更加嚴格要求自己，對手中的權力要慎之又慎；要抓好分管領域或主政地方的黨風廉政建設，堅決同各種不正之風和腐敗現象作鬥爭，加強對家人和身邊工作人員的教育管理。

他還要求中央政治局委員要切實擔負起黨的紀律建設的政治責任，及時全面瞭解分管領域或主政地方紀律建設情況，對職責範圍內的問題要敢管敢治、嚴管嚴治，責無旁貸當好加強黨的紀律建設的領導者、執行者、推動者。

習近平說，明年改革發展穩定任務十分繁重，各級領導幹部要深入基層、深入群眾，加強調查研究，弄清楚人民群眾的急難愁盼，弄清楚基層亟待解決的突出問題，有針對性地研究加以解決。

據了解，民主生活會先聽取關於2024年中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告和關於2024年整治形式主義為基層減負工作情況的報告。

會上聚焦五個重點，一是維護中共中央權威和集中統一領導更加堅定；二是服務人民、造福人民的價值追求更加堅定；三是落實黨中央決策部署更加堅定；四是帶頭學紀知紀明紀守紀更加堅定；五是履行從嚴管黨治黨政治責任更加堅定。